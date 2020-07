SAN LUCA Il consigliere regionale Molinaro ha incontrato il sindaco Bartolo: “Qui un progetto di ospitalità diffusa”

R. & P.

Non deve e può restare “solo” il Comune di San Luca”. L’impegno che non bisogna tradire, – afferma il Consigliere Regionale Piero Molinaro -si è consolidato il 23 maggio u.s., in occasione della Commemorazione del Giudice Falcone avvenuta nel centro aspromontano. Sfatare che San Luca è un luogo buio con tutto quello che questo rappresenta nell’immaginario collettivo è segno di riscatto di una Calabria che vuole cambiare. Ma bisogna offrire progetti concreti Oggi riferisce l’esponente politico – accompagnato dal Consigliere Comunale di San Luca Giuseppe Silvaggio, insieme a Eduardo Lofoco Manager Esperto di ASSTRI (Associazione Strutture Ricettive Extralberghiere) ho incontrato il Sindaco Bruno Bartolo, la Giunta e il Consiglio, del Comune che ha dato i natali a Corrado Alvaro.

Tenendo fede al motto di questa Associazione “in mezzo delle difficoltà nascono le opportunità” si è avviato un percorso per promuovere a San Luca la cultura del fare turismo incentivando il comparto dell’ospitalità diffusa con Bed & Breakfast, Affittacamere, Case Vacanze, Campeggi, Ostelli. L’impegno – chiarisce il Consigliere – è rivolto a promuovere, qualificare, formare, sostenere,aggiornare e tutelare questo modo di fare turismo che è sempre di più è ricercato e richiesto. L’dea forte è di trasformare la marginalità in tipicità accentuando in questa comunità una tensione collettiva positiva con prospettive di rinnovamento e di sviluppo.

Questa iniziativa, permetterà a San Luca, oggi ne è escluso poiché non ha posti dove si può alloggiare, di diventare una delle tappe del suggestivo “Cammino Basiliano” che parte da Rocca Imperiale (CS) e dopo 955 chilometri giunge a Reggio Calabria. Nei prossimi giorni con la Regione Calabria, si porranno le basi per concretizzare anche altre iniziative già programmate dall’Amministrazione Comunale. A piccoli passi ma decisi, avanti per creare una rete solidale – conclude – capace di valorizzare esperienze sociali, di volontariato, di aggregazione culturale, di cooperazione che sono decisive per questo comune. Infine, una nota simpatica che suggella questo incontro: il vice sindaco Micchia Francesco dando prova delle sue capacità culinarie è stato insignito del titolo di Agrichef onorario di San Luca.

Questo quanto dichiara in una nota il Consigliere della Lega Calabria Pietro Molinaro

DI SEGUITO LA NOTA DIFFUSA DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE SILVAGGIO:

Prosegue in maniera entusiastica e proficua, il TOUR un “patto” per il turismo #VIENIMIATROVARE. Primo Tour Nazionale promosso dall’Associazione ASSTRI guidata dal direttore generale dott. Edoardo Lofoco che, su invito del consigliere comunale di San Luca Giuseppe Silvaggio, oggi 15 luglio ha fatto tappa a San Luca, alla presenza del Consigliere Regionale Pietro Molinaro, del Sindaco Bruno Bartolo e dell’Amministrazione Comunale. Come riferisce Silvaggio, fortemente impegnato per promuovere l’antico borgo e il suo territorio, l’Italia è ad un punto di svolta. E’ giunto il momento di sviluppare un vero e proprio “patto” consapevoli che il turismo e, quindi, il rilancio della Calabria e dei suoi borghi antichi come San Luca passi dalla consapevolezza che sia l’unico bene da implementare. È questo il momento, prosegue Silvaggio, di cogliere un’opportunità, che offre benessere a coloro che vogliono mettersi in gioco e proporsi. Anche il Sindaco Bruno Bartolo è convinto della bontà di tale iniziativa così come il Consigliere Regionale Pietro Molinaro ne è convinto, abbinando quella che è la ricchezza che proviene dall’agricoltura, aiutando i soggetti che ad essa dedicano il proprio tempo ed il proprio lavoro e valorizzando i prodotti calabresi. Questa tappa del TOUR promosso dall’Associazione ASSTRI, incontrando oggi, 15 luglio, la cittadinanza e le autorità, è parte fondamentale dell’impegno assunto dal consigliere Silvaggio nei confronti della Comunità di San Luca e pienamente condiviso per le finalità sopradette. Ringrazio il direttore generale dott. Edoardo Lofoco per la sua disponibilità e per l’entusiasmo che manifesta nel portare avanti questo progetto che in un futuro porterà senz’altro dei benefici. L’augurio è che tale momento abbia un proseguo nel tempo.

Edoardo Lofoco aggiunge: “Ringrazio l’invito dell’amministrazione tutta, questo momento che stiamo attraversando sia di riflessione, centrare il turismo come risorsa primaria del nostro paese è la sfida più grande, ma è la naturale connotazione economica dell’Italia.

Abbiamo solo l’impegno di costruire una rete che unita risolleverà le sorti di un’economia che rischia una grande battuta d’arresto; uniti si può.”

Giuseppe Silvaggio Consigliere Comunale San Luca RC