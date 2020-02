SAN LUCA Gli auspici dell’amministratozione comunale per l’iniziativa di sabato 8 con i Segretari della triplice

R. & P.

L’incontro che si terrà sabato 8 febbraio p.v., che vedrà coinvolti anche i rappresentanti sindacali di CIGL, CISL E UIL, costituirà un’occasione positiva di confronto sulle problematiche relative al valore del lavoro.La decisione di svolgere questo meeting, che si terrà presso la sala Consigliare del Comune di san Luca alle ore 10,00, nasce dall’iniziativa proposta da Consigliere Comunale Klaus Davi. Sarà volto all’analisi delle istituzioni e degli istituti del welfare occupazionale, delle politiche attive e passive del lavoro, del ruolo e dell’evoluzione degli attori pubblici e privati cui è demandata la promozione e la gestione dei cambiamenti istituzionali. Le politiche attive sono un tassello fondamentale delle strategie volte ad avere nuovi e migliori occasioni di lavoro nonché a favorire una crescita inclusiva. Rappresentano quindi uno strumento chiave per la promozione e la gestione dei cambiamenti occupazionali.Sarà opportuno trattare finanche la problematica del turn over nella forestazione. L’auspicio è che all’incontro possa partecipare la maggior parte della cittadinanza con particolare attenzione ai giovani, affinché si possa poi dare continuità assicurandone il necessario quadro istituzionale agli sforzi che le associazioni e le organizzazioni sindacali sostengono da tempo per far crescere un settore vitale per il futuro del Paese.