SAN LUCA – Il commissario prefettizio del Comune di San Luca, Rosario Fusaro, con una nota stampa comunica che «il servizio di trasporto scolastico per gli aventi titolo, sarà avviato il prossimo 21 ottobre, in considerazione dell’avvenuta omologazione dell’automezzo l’11 ottobre scorso, resasi necessaria a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria per l’installazione di una pedana mobile. Pertanto i genitori – si legge ancora nella nota – sono invitati ad inoltrare l’istanza di adesione al servizio, secondo le modalità ed i termini chiesti con l’avviso pubblicato il 12 ottobre scorso all’albo online del Comune. Questi interventi grazie al finanziamento concesso dall’Ambito territoriale di Locri, sono stati avviati a chiusura del precedente anno scolastico e hanno tratto origine dalla necessità di poter rendere possibile l’utilizzazione dello scuolabus a favore di tutti gli aventi titolo, nessuno escluso. Altro intervento concluso che si partecipa – aggiunge infine il commissario prefettizio -riguarda il depuratore delle acque reflue in località Polsi ed a servizio del Santuario della Madonna, che nelle prossime ore vedrà la sua attivazione».