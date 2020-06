SAN GIOVANNI DI GERACE La denuncia del sindaco Pittari: “Il mio paese non è la discarica abusiva per chi viene da fuori”

di Redazione

SAN GIOVANNI DI GERACE – “Il paese che amministro non è la discarica abusiva per chi viene da fuori”. E’ il senso della denuncia che arriva dal sindaco di San Giovanni di Gerace Giovanni Pittari che ha deciso di recarsi dalle forze dell’ordine è sporgere querela, come riporta il collega Antonio Labate su Gazzetta del Sud.

“ «E’ da diverso tempo – spiega il primo cittadino – che assistiamo ad un uso irrazionale e irresponsabile de1 deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti. Sembra strano, ma é pur vero, che la produzione settimanale di rifiuti ammonti a circa 45 quintali, con una popolazione di appena 400 abitanti. Sorge pertanto il legittimo sospetto che dai paesi vicini, la gente, approfittando dell’oscurità e delle tenebre o del1’assenza di gente nelle strade, depositi sacchi di rifiuti di ogni genere arrecando danni materiali e di immagine a questo ente. Non a caso, nella mattinata di ieri, i cassonetti posti tra via Matteotti e via Don Nadile sono stati riempiti di grandi sacchi di colore verde, al cui interno interno vi erano scatole vuote di pelati da Kg 5, bottiglie di plastica e altro materiale proveniente, quasi certamente, da locali pubblici operanti nel settore della ristorazione. E’ non è la prima o la seconda volta che la cosa accade. A tal proposito la Giunta Comunale ha proceduto a dare atto d’indirizzo per dotarsi di video trappole al fine di scoprire i responsabili di questo insano gesto. Intanto abbiamo deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine in modo che si attivino per arginare tale fenomeno”.