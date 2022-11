Samo: sociale, politiche giovanili e sostegno alle imprese tra le priorità dell’amministrazione comunale

SAMO- L’attuale Amministrazione Comunale opera con particolare diligenza nel rispetto della legge e nell’interesse pubblico. Ha sempre avuto una particolare attenzione verso il Sociale, verso chi oggi come oggi viste la difficoltà economiche che ormai da tempo attanagliano quasi tutte le famiglie, si adopera sempre nel limite delle sue possibilità ad erogare dei contributi ai fini sociali al fine di sopperire alle criticità che di volta in volta vengono manifestati.

La spesa per il sociale per l’esercizio finanziario 2022 si aggira intorno ad Euro 16.770,57, somme a sua volta a destinazione specifica e così ripartite: Trasporto per gli studenti disabili € 3.475,44 – per l’Asilo Nido – Manutenzione Ordinaria e Straordinaria € 7.673,12 – per il Servizio di educatore scolastico per gli studenti con disabilità € 3.059,77 – per i Centri estivi € 562,24 – per la gita agli over 65 € 2000 –

Contributo Covid a Micro Imprese importo completo euro 50.000 diviso tre anni 2020/2023.

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività economiche ricadenti nel territorio del Comune di Samo, per la quale la Giunta Municipale con delibera n. 44 /2022 – ha utilizzato il fondone per la riduzione della Tari per l’anno 2022, riduzione nella misura unica fino ad un massimo del 35% dell’importo da pagare da parte dei contribuenti – alle 10 utenze non domestiche al fine di incentivare la permanenza nel territorio delle attività economiche.

Dopo 11 anni, nel 2021 è stata attivata la mensa scolastica, servizio di primaria importanza per gli alunni, nel 2022 sin dal mese di ottobre la stessa è stata attivata, con delibera di Giunta n. 67/2022, è stato deliberato l’atto di indirizzo al Responsabile dell’area Tecnica Arch. Giulio Di Gori, ad adempiere a tutte le procedure stabiliti dalla legge affichè il servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria venga garantita per il triennio 2023/2025.

Per le politiche giovanili, sport e tempo libero, sono state impegnate le somme pari ad € 4.000, per l’acquisto della caldaia, reti, ed altri accessori per il Campo di calcio del comune di Samo.

Impegno di ulteriori somme per la manutenzione delle strade interpoderali comunali, interventi all’interno del cimitero.

E’ in atto il completamento dell’efficientamento energetico con la sostituzione dei cavi della corrente elettrica della pubblica illuminazione, sostituzione delle vecchie lampade con quelli a Led, lavori necessari ed urgenti per garantire maggiore efficienza e soprattutto risparmio energetico.

L’ottimo andamento dell’attuale amministrazione comunale è affiancato dalla collaborazione da parte dei Dirigenti e Responsabili delle rispettive aree –, Area Amministrativa Economico Finanziaria nella persona del Rag. Mariantonia STRATI, Area Tecnica Arch. Giulio DI GORI, il Segretario Comunale Dott. Fortunato LATELLA e un grazie a tutti gli impiegati comunali per la loro collaborazione.

Samo, lì 23.11.2022. Il Sindaco

Paolo Pulitanò