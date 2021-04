Samo si illumina di blu per la Giornata Mondiale sull’autismo

di Antonella Scabellone

SAMO (RC)- Anche la cittadina di Samo ha celebrato la Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo. Ciò è avvenuto, in concomitanza con molti comuni d’Italia, lo scorso 2 aprile, quando i monumenti e gli edifici storici del centro, a partire dal municipio con i suoi mosaici, si sono illuminati di blu.

mosaici municipio

Lo scopo dell’iniziativa, realizzata dall’amminsitrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Pulitano‘, è tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su una problematica che riguarda oramai migliaia di famiglie dove sempre piu’ spesso si trovano bambini che presentano un disturbo dello spettro autistico.

Monumento ai Caduti

“Purtroppo l’emergenza sanitaria ci limita nel programmare qualsiasi manifestazione -spiega il primo cittadino- ma siamo molto sensibili a queste tematiche sociali per cui, non appena sarà possibile, ritorneremo sull’argomento, coinvolgendo la comunità in iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’autismo”.

Ex Lavatoio Pubblico (U lavandinu)

La Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autimiso è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu per sensibilizzare sulla necessità di politiche sanitarie, educative e sociali mirate a garantire i diritti di tutte le persone con autismo.

