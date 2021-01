SAMO, si è spento a 99 anni il partigiano “Malerba” Pasquale Brancatisano. Il Cordoglio delle Istituzioni

“Il partigiano Malerba, Pasquale Brancatisano, ci ha lasciati. All’età di 99 anni uno dei testimoni calabresi della resistenza al nazifascismo si è spento questa mattina nella sua casa di Samo. A nome mio e dell’intera comunità metropolitana esprimo i più profondi sentimenti di cordoglio alla sua famiglia e a tutta la comunità dell’Anpi di Reggio Calabria”. È quanto afferma in una nota il sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Orgoglioso di averlo conosciuto, di aver ascoltato la sua storia, di aver potuto stringere le sue mani. Pasquale Brancatisano era uno dei pochissimi protagonisti calabresi ancora in vita della resistenza al nazifascismo. Aveva poco più di vent’anni quando, nel 1943, decise di lasciare l’esercito per aderire alla brigata partigiana Garibaldi. Tra gli ultimi protagonisti viventi di quella stagione che donò al nostro Paese e alle future generazioni la democrazia, la libertà e la giustizia. Lo scorso 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione, Malerba ha ricevuto la telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto esprimergli personalmente la sua stima. Pasquale Brancatisano è stato uno dei figli migliori della nostra terra. Lo ricorderemo per sempre, trasmettendo ai più giovani il suo straordinario esempio”.

” Il nostro valoroso Partigiano Pasquale Brancatisano… ” Malerba”.. scrive su Facebook il sindaco di Samo Paolo Pulitanò-ha combattuto aspramente per la liberazione della nostra Nazione dall’ oppressore…persona di grande sensibilità umana, persona di immensa umiltà…un grande uomo …L’ Amministrazione Comunale, la cittadinanza tutta, porgono le più sentite condoglianze a tutti i familiari del nostro caro e valoroso Partigiano…”