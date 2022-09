Samo, parte la rivoluzione digitale. Investimenti importanti anche per l’ efficientamento energetico

R & P

Approvati dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica i progetti presentati dal Comune di Samo sulla transizione digitale per un importo complessivo di € 134.000,00 euro nell’ambito dei bandi PNRR. “L’importante lavoro svolto dalla nostra amministrazione ci ha consentito di poter acquisire delle somme da dedicare al raggiungimento di obiettivi quali: la migrazione verso soluzioni Cloud dei servizi erogati dal Comune per facilitare la fruizione e la condivisione dei dati, l’integrazione dei propri servizi e del sistema di notifica delle comunicazioni attraverso l’app IO, l’aggiornamento del sito comunale secondo i nuovi standard e l’estensione dell’utilizzo di Spid e CIE per l’autenticazione ai servizi digitali da parte degli utenti”

Con la misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”: “ finalizzata a migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l’adozione dei modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione i siti internet e l’erogazione dei servizi pubblici digitali, l’adozione dell’Applicazione IO, “finalizzata ad pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, l’adozione dell’Applicazione IO finalizzata ad accelerare l’adozione di dell’app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

Sarà adottata lì identità digitale per favorire l’adozione dell’identità digitale ( Sistema Pubblico di Identità Digitale), SPID e Carta d’Identità Elettronica , CIE ) e dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR).

Si tratta di un’opportunità concreta soprattutto per il comune del Sud Italia in cui i progressivi finanziamenti hanno imposto per troppo tempo di rinunciare ad investire risorse in ambito ICT. Finalmente avremo la possibilità di implementare servizi digitali facilmente fruibili e accessibili e favorire così nuove modalità di integrazione tra cittadini ed Ente.

L’Attuale Amministrazione Comunale, ormai da tempo si sta occupando anche di effettuare degli investimenti relativi all’ Efficientamento Energetico – Pubblica Illuminazione Urbana, con i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, i quali hanno assegnato ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1 – commi 29 – 37 della legge 27 dicembre 2019 ( legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018.

L’intervento è finanziato con il contributo di cui all’art. 1 commi 29 – 37 della Legge n. 160/2019 ad oggi è confluito nell’ambito dei fondi PNRR Next GenerationEU alla Missione 2 “Rivoluzione verde transizione ecologica” – Componente 4 “ Tutela del territorio e della risorsa idrica”, investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Nel bilancio comunale è stata iscritta la somma di euro 50.000,00 per l’annualità 2022, la quale va a completare quasi tutta la rete della pubblica illuminazione con l’utilizzo di lampade a LED e la sostituzione di tutti i cavi delle rete elettrica pubblica ormai absoleti, questo per garantire massima sicurezza, efficienza e soprattutto risparmio energetico.

Il lavoro dell’amministrazione continua con cospicui finanziamenti ottenuti per quasi 8 milioni di euro da spendere nel territorio del Comune di Samo per importanti opere pubbliche, le quali sicuramente daranno slancio economico, sociale, culturale e turistico per l’intero territorio Comunale.

L’attuale amministrazione comunale, ha posto il suo obbiettivo primario nell’interesse pubblico, nella massima trasparenza e nel rispetto delle legalità, la stessa si avvale di collaboratori di alto profilo professionale, e nello stesso tempo ringrazia i Dirigenti delle rispettive aree ed i dipendenti comunali per la proficua ed indispensabile collaborazione.

Samo, lì 13.09.2022. Il Sindaco Paolo Pulitanò