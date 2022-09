Samo, in arrivo un finanziamento di 120mila euro per la viabilità rurale

Samo, in arrivo un finanziamento di 120mila euro per la viabilità...

R & P

Con profonda contentezza mi pregio di dare massima diffusione in relazione al PSR Calabria 2014 – 2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – DDG n. 1635 del 19.02.2021 – Misura 4 – Intervento 04.03.01 “Investimenti in Infrastrutture” – Annualità 2021 – Comuni inferiori o uguali a 5000 abitanti – CON APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura – Risorse Agroalimentari e Forestazione – Settore 8, con Decreto Dirigenziale n. 10755 del 15.09.2022, assunto in data 14.09.2022 – N. Rg. Dip. 1382 – Il Comune di Samo (RC) ha ottenuto il finanziamento di Euro 120.000,00 per gli interventi di adeguamento della viabilità rurale comunale denominata “Pizzica – Puntone – Castanito – Mangusa – Calamacia”.

Rivolgo un profondo ringraziamento all’On. le Gianluca GALLO , ASSESSORE REGIONALE – Agricoltura – Risorse Agroalimentari e Forestazione, per la sua attenzione e dedizione, questo importantissimo finanziamento consentirà il rifacimento della suddetta arteria rurale, la quale rappresenta per le numerose Aziende Agricole e Zootecniche una grande opportunità di sviluppo.

Un caloroso e sincero ringraziamento va all’On. le Giacomo CRINO’, Consigliere Regionale, il quale è sempre attento, premuroso, e svolge il suo incarico politico con dedizione e abnegazione, lo stesso è costantemente presente e vicino a tutti gli amministratori della vallata la verde e non solo.

Questo ulteriore finanziamento, va ad aggiungersi a quelli già ottenuti per un importo complessivo superiore agli OTTO milioni di euro, il tutto grazie al continuo impegno politico – istituzionale, ,grazie alla sincera collaborazione da parte dei nostri Dirigenti e degli Impiegati tutti i quali con alto senso civico svolgono le loro mansioni in modo eccellente.

L’impegno amministrativo del sottoscritto e di tutti i consiglieri comunali continua senza alcun indugio, in quanto il nostro obiettivo principale è quello dell’interesse pubblico e dello sviluppo economico – sociale – culturale del nostro territorio.

Samo, lì 16.09.2022. Il Sindaco

Paolo Pulitanò