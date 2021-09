Samo, il sindaco Pulitanò chiede l’apertura della strada di collegamento con i Piani di Ferraina

di Antonella Scabellone

SAMO- Il sindaco di Samo, Paolo Pulitanò, chiede l’ intervento urgente delle istituzioni al fine di completare la strada di collegamento tra Monte Perri e i Piani di Ferraina, all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Si tratta di un’opera incompiuta che, se realizzata, sarebbe infatti di estrema utilità.

L’emergenza incendi ha messo a nudo le criticità del territorio e di molte arterie su cui bisogna, a detta del primo cittadino, necessariamente intervenire. In particolare è stato messo in serio pericolo l’intero patrimonio boschivo aspromontano tra cui la riserva naturale, patrimonio Unesco, della Faggeta Vetusta, ricadente in gran parte nel territorio del Comune di Samo. Riserva naturale che grazie agli immani sforzi delle squadre antincendio è stata salvata, non senza però disagi per raggiungere i luoghi, a causa delle difficoltose vie di accesso.

“Personalmente, precisa Pulitanò-ho predisposto l’invio immediato nella zona di un mezzo meccanico che ha dovuto percorrere circa 250 chilometri; infatti, da Samo per raggiungere Gambarie d’Aspromonte, il Rifugio Canovai, i Piani di Ferraina, bisogna percorrere la Strada Statale 106, arrivare a Reggio Calabria e poi salire verso Gambarie, procedendo lungo le strade interne al Parco sino al Rifugio Canovai. La mancanza di una via breve di accesso, precisa il primo cittadino, penalizza completamente l’intera vallata la Verde e Locride. Tale situazione si può risolvere ripristinando la già esistente strada sterrata di avvicinamento ai piedi del monte Perre e, dove vi è la necessità, allargando la sede stradale e aprendo un tratto di soli 600/700 metri che consentirebbe di arrivare in breve tempo sui Piani di Ferraina, al Casello Canovai (da Samo sino ai Piani di Ferraina, in condizioni normali si arriva in circa 40 minuti e non in 3 ore come si è verificato nel caso dell’invio del mezzo di soccorso).

C’è dunque la necessità di intervenire celermente affinché si possa realizzare questa strada, anche sterrata, indispensabile per far fronte ad eventuali altri incendi e consentire ai cittadini di Samo di raggiungere agevolmente questa parte del territorio aspromontano, ricco di bellezze naturali.

“Certamente, conclude Politano, non c’è la pretesa di un’opera di alta tecnologia strutturale ma, avere un accesso diretto, serve anche per dare la possibilità di poter raggiungere le area del Parco in modo regolamentato e nel rispetto della natura”.

La richiesta di intervento è stata indirizzata Al Presidente della Repubblica Italiana, al Ministro dell’Ambiente, al Presidente della Regione Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, al Capo della Protezione Civile Nazionale, al Presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, al Reparto Carabinieri Biodiversità – Reggio Calabria, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte e al al Comando Stazione Carabinieri Samo