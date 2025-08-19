R & P

IL 2° RADUNO BANDISTICO DELLA CITTA’ DI SAMO anche quest’anno è Patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria L.R. N. 25 del 25 ottobre 2024 (Legge di assestamento di bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024/2026). La Città di Samo vanta una prestigiosa tradizione musicale. Sin dagli anni 50, a Samo, c’è la rinomata Banda Musicale, la quale è stata fondata nel lontano 1977. La stessa banda ha partecipato a tantissime manifestazioni musicali in Calabria e anche in altre regioni d’ Italia.

Vasto e corposo il Programma del 2° RADUNO BANDISTICO CITTA’ DI SAMO;

Il 25 agosto 2025 – ore 21.30 – APERTURA del 2° Raduno Bandistico Città di Samo, con il Concerto di Musica Jazz con l’esibizione dell’ormai famosissima “AGOSTINO ORCHESTRA JAZZ”

Il 26 agosto 2025 – dalle ore 17.30 – alle ore 24.00 circa, le prestigiose Bande Musicali di: SAMO – STILO – MAMMOLA – ORTI’ – L’apertura del 2° RADUNO sarà fatta dalla Premiata Banda Musicale della Città di Samo, diretta dai Maestri Gregorio BRUZZANITI e Giovanna CARRA’ .

ALLE ORE 21.30 la BANDA DELLA CITTA’ DI PAZZANO, alla guida del suo Maestro Andrea GRAZIANI, concluderà la serata con il suo vasto repertorio e con la partecipazione straordinaria del Soprano Eleonora PISANO.

La Banda di Mammola, costituita principalmente da giovani musicisti, rappresenta una stupenda realtà; la Rinomata Banda della Città di Stilo non ha bisogno di particolari presentazioni, essa rappresenta la tradizione musicale di altissimo spessore ed è diretta dal Maestro Massimo MARULLA; la Banda di ORTI’ negli anni ha coinvolto al suo interno buona parte delle famiglie di Ortì, piccolo paese nel comune di Reggio Calabria, ed è diretta dal Maestro Roberto Filippo CARIDI.

Al Raduno, parteciperanno i rispettivi Sindaci di Mammola, Stilo e Pazzano, oltre che i Sindaci della Vallata la Verde e non solo, vi parteciperanno anche le Autorità Civili, Militari e Religiose.

Il 28 agosto 2025 alle ore 21.30 , grande Concerto Musicale Municipale Città di FRANCAVILLA FONTANA (BR). La Banda di Francavilla Fontana non ha bisogno di presentazioni. Banda di altissimo livello, da 31 anni consecutivi diretta dal Maestro ERMIR KRANTJA, direttore della Radio – Televisione Albanese e del Teatro dell’Opera di Tirana, noto per le sue tournée internazionali e per la vittoria al “Festival dei Due Mondi” di Spoleto. La Banda ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui la vittoria nel concorso “Il Flicornino D’Oro” indetto dalla Rai nel lontano 1959.

Al 2°Raduno Bandistico Città di Samo, è prevista una grandissima partecipazione popolare, un richiamo di appassionati i quali si riverseranno a Samo per assistere ad uno dei Raduni Musicali più belli dell’intera Regione.

L’evento sarà trasmesso in diretta Tv da parte dell’emittente televisiva regionale TELEMIA, i servizi fotografici saranno curati da www.tuttosamo.it

Un particolare ringraziamento va al Consiglio Regionale della Calabria, il quale con particolare attenzione cura ogni anno in modo eccellente per tutta la Regione le iniziative culturali, iniziative che promuovano il territorio nell’interesse generale perché la Calabria è una Regione meravigliosa.

Il Sindaco

Paolo Pulitanò

foto di www. tuttosamo.it