Locri, salvataggio in acqua. Sainato esprime apprezzamento per il tempestivo intervento

Il Consigliere Raffaele Sainato esprime il proprio apprezzamento per l’intervento, messo a punto nella mattinata di ieri a Locri, che ha permesso di salvare la vita di un cittadino colto da infarto mentre si trovava nello specchio d’acqua antistante il Lido Nettuno. L’uomo, infatti, è stato prontamente soccorso dai bagnini del lido e dalle persone presenti nello stabilimento balneare e successivamente trasportato in ospedale tramite un’ambulanza del 118.

Il bagnante che è stato ricoverato presso il nosocomio locrese versa in gravi condizioni, ma è salvo. “Va riconosciuto- sottolinea il Consigliere Sainato – l’encomiabile intervento svolto dall’operatore sanitario del 118 Michele Falzone, personalmente intervenuto per rianimare il povero bagnante, già agonizzante, nell’attesa dell’arrivo dell’autoambulanza dell’ospedale di Locri”. Il soccorso è quindi proseguito grazie all’equipe del 118 di Locri guidata dal dott.re Domenico Luglio, che ha permesso il pronto ricovero in rianimazione del malcapitato. “Un’azione di buona sanità – sottolinea Sainato – che ha messo in evidenza la prontezza e lo spirito di iniziativa del personale medico e sanitario operante nella nostra regione, che intervenendo nell’immediatezza del fatto, ha subito ripreso il paziente dando modo così all’equipe medica dell’ospedale di Locri di proseguire nell’intervento salvavita. Ancora una volta l’importanza della nostra sanità e delle sue professionalità emerge – conclude il Consigliere regionale – nonostante le difficoltà innegabili dal punto di vista organizzativo ed economico. Una sanità che, per le professionalità impiegate, non ha nulla da invidiare a quella di altre regioni, che riesce a soccorrere e salvare vite umane agendo con prontezza e competenza, che dovrebbero renderla un fiore all’occhiello per il sistema pubblico di cura del cittadino”.

Il Delegato per la Comunicazione del Consigliere Regionale