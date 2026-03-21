R. & P.

La divulgazione scientifica scende in campo per tutelare la salute delle nuove generazioni. La rubrica “OBIETTIVO BENESSERE: i nostri figli, il nostro futuro”, parte integrante del progetto di Lotta all’Obesità Infantile fondato da Vincenzo Ursino, si arricchisce del prestigioso contributo del Dott. Franco Mammì.

Già direttore della Pediatria dell’Ospedale di Locri, il Dott. Mammì è una figura di riferimento della medicina pediatrica, noto per il suo approccio olistico che integra cura medica, supporto psicologico e attenzione al contesto sociale. Architetto della “Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese”, il Dott. Mammì porta la sua esperienza decennale in un dibattito quanto mai urgente: la gestione del peso in età evolutiva.

Il contributo del Dott. Mammì all’interno della rubrica chiarisce punti fondamentali per la consapevolezza pubblica: Un’emergenza nazionale: Il sovrappeso e l’obesità infantile rappresentano oggi uno dei problemi di salute pubblica più rilevanti in Italia, con percentuali che pongono il nostro Paese ai vertici delle classifiche europee. Le cause: Non si tratta solo di “mangiare troppo”.

L’obesità è il risultato di un’interazione complessa tra predisposizione genetica, stili di vita sedentari e un ambiente “obesogeno” che favorisce il consumo di cibi ultra-processati. L’obesità è una malattia: È fondamentale superare il pregiudizio che vede l’obesità come una condizione transitoria. Essa è una vera e propria malattia cronica che, se non gestita, apre la strada a complicazioni serie come il diabete di tipo 2, problemi cardiovascolari e fragilità psicologiche.

Una responsabilità condivisa: Famiglia, Scuola e IstituzioniSecondo la visione olistica del Dott. Mammì, la cura non può risiedere solo nello studio medico. Il benessere del bambino dipende da un’alleanza strategica:La Famiglia: Deve riscoprire il valore della dieta mediterranea e del tempo attivo condiviso; La Scuola: Luogo cardine per l’educazione alimentare e il movimento fisico; Le Amministrazioni: Responsabili di creare spazi urbani sicuri, parchi e strutture che incentivino lo sport e la socialità all’aperto.

“Avere al nostro fianco un professionista del calibro del Dott. Franco Mammì è un onore e una garanzia di qualità scientifica,” ha dichiarato Vincenzo Ursino. “Il nostro intento non è solo informare, ma trasformare la consapevolezza in azione concreta. L’obesità infantile si combatte con la conoscenza e con la prevenzione, intervenendo prima che il problema diventi una cronicità. I nostri figli sono il nostro futuro e abbiamo il dovere di proteggerli.”