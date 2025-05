In Senato, confronto organizzato dalla Sen. Minasi tra esperti, clinici e istituzioni per ridefinire il ruolo della radioterapia oncologica in Italia

R. & P.

ROMA – Si terrà in Senato domani, mercoledì 21 maggio alle ore 10:00, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72, il convegno dal titolo “Il futuro della radioterapia: formazione, ricerca e innovazione”, promosso dall’Intergruppo Parlamentare Oncologia presieduto dalla Senatrice Tilde Minasi.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra clinici, esperti del settore e rappresentanti istituzionali, volto ad approfondire le sfide attuali e future della radioterapia in Italia, un pilastro terapeutico nella cura dei tumori ancora oggi sottoutilizzato e poco integrato nei percorsi oncologici.

Il convegno sarà anche l’occasione per discutere del contributo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nel settore della radioterapia, oggi in grado di rendere i trattamenti sempre più mirati e meno invasivi, grazie all’impiego di macchinari ad alta precisione e farmaci di nuova generazione.

Infine, si accenderanno i riflettori sull’importanza dell’approccio multidisciplinare, promosso da realtà come la Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO), che propone la creazione di unità di patologia (come Prostate Unit e Bladder Unit) basate su indicatori di qualità e risultati clinici, per garantire ai pazienti non solo la sopravvivenza, ma anche il ritorno a una piena normalità di vita.

È previsto un intervento del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Dopo l’introduzione della Sen. Tilde Minasi, presidente dell’Intergruppo parlamentare “Oncologia: prevenzione, ricerca e innovazione”, relazioneranno il prof. Marco Krengli, Direttore della Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e già Presidente di AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica); la dott.ssa Cinzia Iotti, Direttore dell’UOC di Radioterapia dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia e già Presidente AIRO; il prof. Rolando D’Angelillo del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università Tor Vergata e presidente della Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) e l’ing. Roberto Persio, membro del Comitato Esecutivo FAVO e consigliere nazionale di AILAR Associazione Italiana Laringectomizzati. Modera l’On. Francesca Galizia.