Nel pomeriggio di domenica 21 maggio 2023, presso lo stand della Regione Calabria, nel padiglione Oval alla XXXV Edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si è presentato il film e libro box di “Abbasso la Ndra”, con la Regia di Bruno Panuzzo, che ha visto presenti il Prof. Pietro Cremona, le studentesse del 5º anno dei Licei “G. Mazzini” di Locri, Francesca Cimino e Ivana Ivanova.

Il progetto è stato realizzato dal gruppo filmico “Zeffirio” ed ha visto protagonisti anche alcuni studenti.

La voce narrante del film è dell’attore e doppiatore di origini locresi, Nicola Procopio, presente all’evento di Torino, che per la seconda volta si è prestato a collaborare in maniera impeccabile alla realizzazione di un’opera filmica per i ragazzi dei Licei.

C’era un folto pubblico presente, proveniente da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che ha assistito attentamente alla proiezione ed alla spiegazione del film e libro box del tutor Bruno Panuzzo, seguito dalle parole delle studentesse presenti e poi c’è stata anche un’intervista a Nicola Procopio, che ha incuriosito positivamente ed è stato seguito con grande entusiasmo da tutti i presenti in platea.

È arrivato infine, il momento dei riconoscimenti, con degli attestati consegnati all’attore e doppiatore Nicola Procopio, per tutto quello che ha realizzato con professionalità e dedizione, impreziosendo il film e poi al professore Pietro Cremona dei Licei “G. Mazzini” che ha seguito fino a Torino i ragazzi al Salone Internazionale del Libro, rendendo tutto questo possibile.

Per tutti i protagonisti è stato un sogno partecipare al Salone e ricevere attestati di stima da parte dei presenti.

Adesso si ritorna in Calabria, con tanta soddisfazione e voglia di fare nuove esperienze del genere.