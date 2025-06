di Patrizia Massara Di Nallo (Foto Web statua S. Paolo davanti Duomo di Reggio)

REGGIO CALABRIA – La venuta storica di S. Paolo a Reggio Calabria si è ammantata, nel corso dei secoli, di tradizioni orali che hanno circondato anche l’origine del cristianesimo nella Città. Infatti, secondo un’antichissima tradizione, l’approdo di Paolo a Reggio sulla spiaggia antistante il Lungomare, all’altezza del molo di Porto Salvo, detto “Cippo“, avvenne un giorno in cui vi si svolgeva la festa in onore di Diana Fascelide. L’Apostolo ottenne di parlare alla popolazione pagana lì intervenuta, a patto, però, che il tempo della predicazione durasse quanto la fiamma di una lucerna posta su una colonna. La fiamma non si consumò, anzi fece ardere perfino la colonna di pietra, permettendo di avere la luce fino al mattino e al Santo di operare la conversione degli abitanti presenti. Di seguito invece, facciamo il punto storico grazie ad una relazione di monsignor Antonino Denisi, tenuta al Convegno di studio, svoltosi a Pozzuoli nel 2011,su L’ultimo viaggio di Paolo. Dalla suddetta relazione sono stati tratti i seguenti brani:

“Ma veniamo al dato biblico (Atti 28,13a) integrato abbondantemente da una costante e vitale tradizione locale, che interpreta e completa gli scarni elementi del testo. Esso è costituito da un emistichio, che presenta anche qualche variante semantica. La lezione accettata, tanto da essere scolpita sul frontone esterno del pronao dell’attuale cattedrale come era sulla facciata della chiesa barocca crollata col terremoto del 1908, recita: perielthontes katentesamen eis Rhegion. La Vulgata latina traduce: Deinde circumlegentes devenimus Rhegium. E la versione della CEI: Salpati da qui (Siracusa) giungemmo a Reggio …. La critica testuale osserva che il verbo periercomai ,preferito dalla tradizione locale, rende meglio le modalità della navigazione che cerca di evitare le correnti dello Stretto e quindi effettua un piccolo cabotaggio attorno alla Sicilia. In questa accezione la versione più appropriata è costeggiando giungemmo a Reggio. La versione CEI invece accetta la variante peilontes e quindi traduce: salpati da qui, giungemmo a Reggio. Il secondo verbo usato nell’originale è katantao, tradotto con i verbi arrivare, approdare, sbarcare e quindi scendere a terra. La Vulgata usa dunque il termine devenimus e la traduzione CEI giungemmo. L’autore degli Atti, nella stessa sezione Noi, usa sempre il verbo katantao col significato di approdare e scendere a terra. Così a Efeso (At. 28,18-19.24), a Tolemaide

(21,7), a Fenice (27,12), a Siracusa (28,12) ed a Reggio (28,13a) (……)

Concludendo questa parte, quindi, Paolo giunge a Reggio, dove la nave sosta per un certo tempo, lasciando ai passeggeri anche la possibilità di scendere a terra. Anzitutto il testo degli Atti dice che la nave giunge a Reggio. La città è denominata Rhegion senza altra specificazione. Oltretutto all’epoca il territorio faceva parte della regione III detta

“Italia”. Il nome “Calabria” ,fino al sec. VIII, è riservato alla penisola denominata in seguito salentina. Perché la grossa nave frumentaria preferisce fare tappa a Reggio piuttosto che a Messana (Zancle), che pure disponeva di una grande insenatura naturale? Secondo alcuni studiosi la sosta a Reggio potrebbe rientrare nella necessità di procurarsi rifornimenti particolari offerti dal Bruzio, come legname e pece per la nave. Un’informazione di Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche attribuisce all’imperatore Caligola la costruzione a Reggio di un porto destinato ad accogliere le navi frumentarie in transito tra l’Egitto e Pozzuoli. Anche se i lavori non vennero completati per la morte

dell’imperatore, si presume che, quando Paolo passa dallo Stretto, già da 20 anni Reggio era diventata tappa abituale sulla rotta Alessandria-Roma. (…….) Quanto al porto di Rhegion esso comprendeva una grande

insenatura naturale che portava a Sud del promontorio di Calamizzi (sprofondato nel 1562) per l’intera falce antistante la città, comprendente quella che nel sec. XVII è stata denominata la “Rada dei Giunchi”, verso il porto moderno a Nord. Nella Rada è stato rinvenuto un grande ceppo di ancora di una grossa nave di nome Hera, esposto nel Museo Nazionale. Qui secondo la tradizione, sarebbe approdata la nave alessandrina sulla quale viaggiava Paolo. Fin qui lo scarno, ma prezioso dato biblico ed i riferimenti al periodo storico della città. Molto più diffusa l’ininterrotta tradizione ecclesiastica e civile, sostenuta coralmente dalle cronache degli storici locali, che spesso colorano con particolari verosimili l’avvenimento. Questa memoria devota e grata si sviluppa attorno ai seguenti elementi: discesa dalla nave con predicazione di Paolo agli abitanti accorsi per venerare i Dioscuri e Diana Fascelide a cui la

città aveva eretto templi; conversione dei reggini colpiti dal Vangelo annunziato, ma molto più impressionati dal mirum della colonna che si accende quando si è consumata la fiaccola, che segnava il tempo benevolmente concesso all’illustre predicatore; designazione e

consacrazione di Stefano da Nicea quale primo vescovo, per completare l’evangelizzazione avviata dall’eccezionale testimone di Cristo. L’apostolato ed il successivo martirio del vescovo Stefano si intrecciano mirabilmente con l’ansia apostolica di Paolo come voci di un

armonioso corale, la cui eco giunge ancora al presente dalle arcate dei secoli. Nel calendario liturgico della chiesa reggina la sosta di Paolo è fissata ab immemorabili al 21 maggio del 61 dell’era cristiana e designata col termine Adventus Divi Pauli Rhegium, cioè arrivo o venuta di S. Paolo a Reggio. La conversione dei primi abitanti della città viene attribuita alla predicazione di Paolo, accreditata da quello che i fedeli reggini, nei secoli, hanno sempre considerato il miracolo della colonna ardente che in un inno, risalente all’antichità, richiamava la colonna di fuoco dell’Esodo che di notte guidava il popolo di Dio in cammino

verso la Terra Promessa. Anche se qualche autore analogamente che per Siracusa, sostiene la possibilità che il cristianesimo a Reggio fosse presente già prima del 61, nell’ambito del movimento portuale, la tradizione locale ha da sempre attribuito alla predicazione di Paolo

l’inizio della fede cristiana sul territorio calabrese. (……).

Riconoscimenti del magistero ordinario dei Papi nel porre a fondamento della chiesa reggina il richiamo costante alla predicazione paolina. Cito qui solo tre episodi recenti. La cattedrale di Reggio Calabria eretta a Basilica minore. Nella Bolla del 21 giugno 1978 con cui la cattedrale di Reggio viene elevata a Basilica minore, Papa Paolo VI scrive: Tra i molteplici titoli di onore e di pietà religiosa, per cui, in ogni epoca, la Chiesa di Reggio, una delle più antiche e venerande, si è distinta giustamente ed in maniera del tutto particolare, essa si gloria per la venuta a Reggio di S. Paolo Apostolo, testimoniata dagli Atti degli Apostoli al cap. 28,13. (……) Sempre Giovanni Paolo II, nel discorso di saluto durante la visita pastorale del 7 ottobre 1984, si richiama alla predicazione dell’Apostolo Nel toccare il suolo di questa città provo viva emozione al considerare che qui approdò Paolo di Tarso e qui l’apostolo delle Genti accese la prima fiaccola della fede cristiana: da qui il cristianesimo ha iniziato il suo cammino in terra calabra, espandendosi in ogni direzione, sia verso la costa ionica sia verso la fascia tirrenica. È questo un primato che mi piace sottolineare e che è motivo di giusto orgoglio per la Chiesa e per la città di Reggio Calabria. (……) Naturalmente, tanto la citazione della sosta di Paolo nel porto di Reggio che la richiamata tradizione secolare della sua memoria veneranda, pongono il problema degli inizi del cristianesimo in Calabria e della conseguente fondazione della chiesa reggina. Gli storici analizzano gli elementi offerti dall’archeologia e dai documenti letterari esistenti, risalenti tutti ai secoli successivi a quelli della tradizione da noi riferita. Uno dei primi documenti certi è la citazione di San Girolamo il quale nel 385, durante il viaggio verso la Palestina, si è fermato a Reggio dove ha conosciuto la vita della chiesa locale come si ricava dalla seguente affermazione: Ubicumque fuerit episcopus, sive Romae, sive Eugubii, sive Costantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Tanis, eiusdem meriti, eiusdem est et sacerdotii. Se Girolamo afferma l’uguaglianza delle sedi patriarcali di Roma, Alessandria e Costantinopoli, con quelle di Reggio, Gubbio e Tanissia nell’importanza della sede che della dignità episcopale, bisogna supporre una certa vitalità ed organizzazione ecclesiastica della chiesa reggina. A partire da questa data, infatti, i riferimenti letterari, specialmente col vescovo di Roma, diventano sempre più frequenti, come si può constatare soprattutto nell’epistolario di Gregorio Magno, dove appare un’articolata diffusione territoriale dell’episcopato nella regione Bruzia”.