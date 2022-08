S. AGATA DEL BIANCO Prosegue il cartellone degli spettacoli estivi

R. & P.

A Sant’Agata del Bianco, dopo la presenza del Prof. Vito Teti, di Nando Brusco e Peppe Voltarelli, continuano gli eventi estivi che si concluderanno il 25 agosto con il trio Servillo- Girotto-Mangalavite.

Domani, 9 agosto, alle 21.45, nel Borgo ci sarà lo spettacolo di SANTO PALUMBO (Zelig) e PAOLO SOFIA (con la sua band): “La Calabria è una cosa seria….forse!”.

Il 10 e 11 agosto, invece, si passa dal Borgo a Piazza del Popolo per gli eventi organizzati dalla Proloco di Sant’Agata (ovvero la tradizionale celebrazione estiva di S.Agata V.M.).

Giorno 10 agosto, alle ore 22.00, si esibirà il gruppo ROMANO BAND con ballate ritmiche ma anche momenti di poesia mentre, giorno 11 agosto, dopo i fuochi d’artificio delle ore 21.00, c’è l’attesissimo concerto di COSIMO PAPANDREA.

Gli eventi riprenderanno il 19 agosto con RAFFAELE GAETANO (“La Calabria di Edward Lear tra cronache di viaggio e disegni inediti”)ed ETTORE CASTAGNA in concerto (per il Festival “Derive”) .

Come già detto, il 25 agosto, nel Borgo Antico, alle ore 22.00, per il Festival “Stratificazioni” si esibiranno PEPPE SERVILLO (Piccola Orchestra Avion Travel), GIROTTO, MANGALAVITE in “LUCIO DALLA IN JAZZ”.