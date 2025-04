R. & P.

CAULONIA- «Siamo fiduciosi che nel giro di pochi mesi tutte le risorse che sono disponibili per l’intervento su Rupe Maietta saranno utilizzati e, al contempo, siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata dal Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, dottore Giuseppe Nardi, ad impegnare, eventualmente ci sia bisogno, ulteriori somme che si rendessero necessarie per il completamento dei lavori sull’area interessata per la messa in sicurezza e consolidamento». È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che nei giorni scorsi insieme all’assessore comunale Antonella Caraffa, si è recato presso la Regione Calabria dove, accompagnati dal Consigliere Regionale On. Salvatore Cirillo, hanno incontrato il commissario Nardi, coadiuvato da un tecnico, alla presenza dei rappresentanti della ditta aggiudicataria dei lavori, l’impresa Guzzo, del sub-appaltatore, l’impresa Garzaniti, del direttore dei lavori, ing. prof. Ramondini, e dei responsabili della sicurezza del cantiere.

«Nel corso dell’incontro tecnico-operativo – aggiunto il sindaco Cagliuso – sono state stabilite tutta una serie di scadenze per gli interventi che bisogna eseguire sia per quanto riguarda il completamento della piazza da parte dell’impresa aggiudicataria, sia per il bastione che deve essere costruito a valle per il mantenimento della Rupe, tutto ciò nel mentre vanno avanti i lavori della Curia vescovile all’interno della chiesa dove c’è un finanziamento Pnrr».

«Questa amministrazione – ha concluso il sindaco di Caulonia – è fortemente impegnata per trovare le soluzioni più adeguate e rapide per il completamento dei lavori di Rupe Maietta, grazie anche all’impegno costante dei tecnici, e al positivo contributo da parte dell’onorevole Cirillo in favore del nostro territorio».