RUOLO IDRICO 2015 Pd e Ripartiamo da Siderno chiedono chiarimenti alla commissione straordinaria

R. & P.

Oramai da alcune settimane, numerosi cittadini sidernesi si vedono recapitare dal Comune delle cartelle di pagamento relative al ruolo idrico – anno 2015.

In base all’avviso pubblicato sul sito dell’ente, si tratterebbe di una richiesta di integrazione dovuta ad un errore nell’applicazione delle tariffe (pari a circa il 50%) inserite nelle fatture di acconto dell’annualità di riferimento.

All’interno della nuova fattura, emessa a titolo di conguaglio, sono state altresì addebitate le accise per le annualità 2015 e 2016 (secondo le previsioni dell’ARERA), con importi totali che spesso arrivano a svariate centinaia di euro.

Comprensibile il disagio subìto dai cittadini, i quali, confusi e preoccupati di dover pagare nuovamente un tributo già versato, quotidianamente si recano in massa presso l’Ufficio Tributi per chiedere delucidazioni sulla cartella di pagamento ricevuta.

Ciò, date le limitazioni di accesso agli uffici imposte per contenere gli effetti dell’attuale emergenza sanitaria, comporta inevitabilmente la creazione di assembramenti all’esterno della casa comunale e di conseguenza l’aumento del rischio di contagio.

Da non trascurare, inoltre, le chiare difficoltà in cui incorrono i dipendenti comunali all’uopo preposti, i quali si trovano costretti a sottrarre tempo all’espletamento delle ordinarie e quotidiane attività d’ufficio; tutto ciò provocando un evidente e ulteriore aggravio dell’efficienza della macchina burocratica e amministrativa.

Viste le numerose segnalazioni pervenuteci, non possiamo esimerci dal mettere a conoscenza dell’incresciosa vicenda, qualora non lo fosse già, la commissione straordinaria, alla quale chiediamo, magari attraverso la diramazione di una “nota informativa”, di rendere edotta la cittadinanza in modo che “gli utenti” siano messi a conoscenza dettagliatamente sia delle modalità di calcolo utilizzate nelle nuove fatture che delle istruzioni utili ad un autonomo computo della propria cartella.

Siamo sicuri che una tale azione andrebbe a snellire drasticamente il lavoro dell’Ufficio tributi e, al contempo, a evitare lunghe file di attesa e conseguenti assembramenti di cittadini all’esterno del municipio.

Partito Democratico di Siderno

Ripartiamo da Siderno