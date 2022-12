Rotary Locri: prosegue il progetto lotta all’obesità infantile

R. & P.

LOCRI – Prosegue spedito il progetto del Rotary Club di Locri che dal mese di ottobre ha avviato un’altra importante iniziativa di Lotta all’Obesità Infantile nell’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa – Mammola” diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Giuliana Fiaschè.

Sotto la regia attenta del Presidente del club di Locri il Dott. Domenico Catalano si è svolto il terzo incontro di Formazione dal titolo “Metodologia e Didattica dell’attività motoria” rivolta ai Docenti di Educazione Motoria ed alle classi dello stesso Istituto Comprensivo; relatore della giornata il Leader del progetto il Maestro e campione di arti marziali Vincenzo Ursino.

ll M° Vincenzo Ursino, ha parlato dell’importanza del movimento e dell’attività sportiva soprattutto in questa era dove le ore passate seduti nei banchi di scuola e l’avvento degli smartphone e delle playstation hanno consegnato all’Italia il primato negativo in Europa per sedentarietà. Il movimento, infatti, è importante per lo sviluppo sia fisico che psicologico del bambino, in quanto favorisce una crescita armonica, migliora l’agilità e la coordinazione ed accresce l’autostima, l’autonomia e la capacità di socializzazione. Ha poi proseguito: La sedentarietà e Negativa non solo dal punto di vista pedagogico ma anche le neuro-scienza afferma che con l’esercizio fisico si rafforza la corteccia prefrontale, è stato dimostrato un suo inspessimento proprio attraverso l’esercizio fisico; le informazioni vengono elaborate più velocemente, la memoria viene attivata soprattutto quella cosiddetta di lavoro. Quindi si crea una situazione di potenziamento della capacità di apprendimento migliorando così anche i risultati nello studio.

Successivamente nella lezione pratica i bambini e le insegnanti di motoria hanno potuto apprendere alcune delle nuove metodologie inerenti alla pratica sportiva.

Nella prossima giornata di Formazione – continua Ursino – grazie alla collaborazione stretta con la FACOLTA DI MEDICINA E ODONTOIATRIA della SAPIENZA DI ROMA, e qui ringrazio a nome del Rotary il Preside Domenico Alvaro, avremo come relatori la docente universitaria prof.ssa BUZZETTI ed il ricercatore prof. MADDALONI.

Il Rotary di Locri, grazie all’impegno fisico ed economico dei suoi soci, nella sua iniziativa di sensibilizzazione e di lotta all’obesità infantile ha coinvolto ad oggi oltre 1.700 genitori e quasi 1.000 bambini e ragazzi di cinque istituti comprensivi.