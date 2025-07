R. & P.

LOCRI – Si è conclusa con grande successo e partecipazione la cerimonia di Passaggio delle Consegne del Rotary Club di Locri, tenutasi venerdì 11 luglio presso il prestigioso Grand Hotel President. L’evento, di forte suggestione, ha dato il via all’anno rotariano 2025/2026 sotto la guida del nuovo Presidente, l’avv. Roberto Trimboli.

La serata è stata aperta dai saluti della Dott.sa Maria Pia Porcino, Governatore uscente, che ha espresso il suo apprezzamento per le numerose attività svolte dal Club nell’ultimo anno, sottolineando l’impegno e la dedizione dei soci. Il Dott. Vincenzo Tavernese, Presidente uscente, ha fatto un bilancio dei successi raggiunti, evidenziando l’importanza di mantenere vivi i valori etici e morali propri del Rotary sin dalla sua fondazione.

Il momento clou della serata è stato il passaggio del collare al nuovo Presidente, l’avv. Roberto Trimboli, che ha ringraziato i soci per la fiducia riposta e ha condiviso la volontà di operare sul territorio attraverso un’azione collaborativa e rispettosa, in sinergia con le istituzioni locali, per contribuire al benessere della comunità.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Trimboli ha illustrato il programma per l’anno rotariano 2025/2026, che prevede la prosecuzione di progetti di grande impatto e l’introduzione di nuove iniziative. Tra queste, spicca la creazione di un Club Interact dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, con l’obiettivo di formare cittadini attivi e consapevoli. Particolare attenzione sarà dedicata ai benefici della gentilezza come strumento per promuovere un ambiente più positivo, anche attraverso l’integrazione nelle strutture pubbliche, oltre a misure di sviluppo economico per le attività imprenditoriali e all’attenzione verso il continuo progresso dell’intelligenza artificiale e i rischi connessi alla rete.

Durante la serata sono stati presentati i membri del Consiglio Direttivo che affiancheranno il Presidente nel corso dell’anno: Vice Presidente Dott. Vincenzo Schirripa, Segretario Dott.ssa Concetta Bagnato, Segretario Esecutivo Avv. Francesco Archinà, Tesoriere Dott.ssa Beatrice Bruzzi, Prefetto Arch. Francesco Asprea, Prefetto Esecutivo Dott. Luigi Brugnano, e i Consiglieri Avv. Salvatore Spagnolo, Dott. Luigi Brugnano, Dott.ssa Iris Jeraci e Avv. Luigi Giuseppe Greco. A loro si aggiungeranno il Past President Dott. Vincenzo Tavernese e il Presidente Incoming, Avv. Agostino Cucuzza.

Un momento di particolare rilievo è stato l’omaggio alla sig.ra Gabriella Pollifroni, insignita della Paul Harris, la più alta onorificenza rotariana, in riconoscimento del suo impegno e della dedizione verso il Club e la comunità.Tra i presenti, anche rappresentanti delle istituzioni locali, quali l’avv. Ornella Monteleone per il Comune di Locri e la Dott.ssa Maria Teresa Fragomeni per il Comune di Siderno, testimonianza dell’importante rapporto di collaborazione tra il Rotary e le amministrazioni territoriali.Il Rotary Club di Locri si conferma così motore di solidarietà e impegno civico, pronto a contribuire al progresso sociale e culturale del territorio.