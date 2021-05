ROTARY CLUB DI LOCRI Ricominciano i corsi per pizzaiolo

R. & P.

E’ iniziata la seconda edizione del corso per Pizzaiolo ideato dal Rotary Club di Locri e finanziato dal Distretto 2100 presieduto dal Governatore Massimo Franco

“Ripartiamo da una Pizza” il titolo del progetto riservato al riscatto sociale e professionale di giovani adulti in carico all’USSM (Ufficio Servizi Sociale per i minorenni) di Reggio Calabria di cui è Direttore la D.ssa Giuseppa Maria Garreffa che lavora in stretta collaborazione con i servizi del territorio, promovendo e tutelando i loro diritti, sostenendo le famiglie attuando politiche di intervento. A coadiuvare il progetto la Scuola Nazionale Pizzaioli professionisti di cui è Presidente Francesco Matellicani. Docente del corso il Prof. Antonio FIORENZA

Grazie ad un corso di 80 ore i corsisi possono inserirsi concretamente nel mondo del lavoro.

Abbiamo accolto con grande entusiasmo (ha dichiarato il Presidente del MPI, Movimento Pizzaioli Italiani) la proposta del Rotary di Locri che va in direzione di progetti di reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Questo progetto (aggiunge il Presidente del RC Locri dott. Vincenzo Schirripa) rappresenta l’essenza della presenza del Rotary sul territorio di cui l’obiettivo principale è quello del service.