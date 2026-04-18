Serie C: battaglia decisiva al Palazzetto F. Calabrò. Rossano ospita Cutro nella semifinale di andata playoff: sfida ad altissima tensione tra due squadre in forma e pronte a tutto

R. & P.

La Pallavolo Rossano ASD si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione: la semifinale dei playoff promozione del campionato di Serie C Femminile.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, il Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo ospiterà la gara d’andata contro la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, in una sfida che rappresenta un passaggio chiave nel percorso verso la promozione.

La formazione rossanese arriva a questo appuntamento dopo aver superato con autorevolezza i quarti di finale contro la Silan Volley di San Giovanni in Fiore, conquistando due vittorie nette che hanno confermato solidità, organizzazione e continuità di rendimento. Tuttavia, il livello della competizione si alza ulteriormente e richiederà un approccio ancora più attento e determinato.

La squadra ospite, infatti, rappresenta un avversario di assoluto valore. La L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, guidata da Michela Sapia, è reduce da una brillante qualificazione ottenuta contro la New Teosidos di Reggio Calabria, superata sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. Un percorso che testimonia lo stato di forma e la crescita del gruppo, capace di esprimere un gioco efficace e competitivo.

Nonostante i precedenti stagionali siano favorevoli alla Pallavolo Rossano ASD — con tre vittorie su tre tra campionato e Coppa Calabria — ogni confronto tra le due squadre si è sempre caratterizzato per grande equilibrio e intensità. Elementi che rendono questa semifinale particolarmente aperta e imprevedibile.

Dal punto di vista tecnico, la formazione di Cutro può contare su un organico strutturato, in cui spiccano atlete di esperienza come la palleggiatrice Carmen Sergi, con trascorsi in categorie superiori, e il libero Raffaella Stasi, punto di riferimento della seconda linea. A completare il roster, un mix di giocatrici consolidate e giovani cresciute nel vivaio, che conferiscono profondità e dinamicità al sistema di gioco.

La Pallavolo Rossano ASD, dal canto suo, dovrebbe presentarsi con il proprio assetto consolidato, frutto di un lavoro tecnico e tattico sviluppato nel corso della stagione. La squadra ha dimostrato di saper gestire con maturità le fasi decisive, mantenendo alta la concentrazione e valorizzando ogni fondamentale.In contesti come quello dei playoff, tuttavia, non è soltanto l’aspetto tecnico a fare la differenza. La componente emotiva, la capacità di gestire la pressione e il supporto del pubblico diventano fattori determinanti. Proprio per questo, la gara di domani assume un significato che va oltre il risultato sportivo: rappresenta un momento di condivisione tra squadra e territorio.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, sabato 18 aprile alle ore 17:30. La Pallavolo Rossano ASD scenderà in campo con l’obiettivo di costruire un risultato positivo in vista della gara di ritorno, consapevole dell’importanza di ogni singolo punto in una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta.

E oggi, non scenderanno in campo solo sei giocatrici, scenderà in campo un’intera comunità. Una partita che può indirizzare il futuro della stagione. Una partita che merita di essere vissuta fino all’ultimo scambio.