ROCCELLA SUMMER FESTIVAL Elisa regala emozioni in musica

di Francesca Cusumano e Simona Ansani

ROCCELLA JONICA – E’ toccato alla straordinaria Elisa Toffoli chiudere il vasto cartellone musicale del Roccella Summer Festival, che anche quest’anno ha confermato l’ennesimo successo, registrando il sold out per tutte le serate in programma, con spettatori provenienti da tutta Italia, puntando su grandi nomi della musica italiana.

Ieri sera quindi, è stata Elisa ad esibirsi nella splendida cornice del Teatro al Castello di Roccella Jonica, unica data in Calabria, del suo nuovo progetto musicale “Back to the Future Live Tour”, iniziato lo scorso 28 maggio per fare tappa in tutte le regioni italiane, dedicato alla sostenibilità ambientale, a partire dai costumi di scena realizzati con materiali riciclati, all’utilizzo di luci e servizi “in loco” per ridurre spostamenti ed emissioni.

Proprio l’artista di Monfalcone, in qualità di “Alleata della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, ha lanciato al numeroso pubblico, un accorato appello ad aderire alla campagna di messa a dimora di nuovi alberi in tante aree del Belpaese.

Una raccolta fondi lanciata dalla cantautrice insieme a Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente, nell’ambito di Music For The Planet, un progetto per un futuro più sostenibile finalizzato ad unire indissolubilmente musica, ecologia, cittadini, contro gli effetti dei cambiamenti climatici.

Oltre due ore di magia, spettacolo, energia travolgente di un’artista poliedrica, un’icona della musica italiana che dinanzi a un pubblico di tutte le età che ha cantato e ballato al ritmo del suo inconfondibile sound, ha proposto con la sua pazzesca estensione vocale, successi in italiano e in inglese (che hanno segnato la sua carriera artistica e che l’hanno resa nota e amata dal pubblico) e brani del nuovo album da cui prende nome il tour.

Braccia alte al cielo, ritornelli cantati a squarciagola da fan conquistati dall’emozione di uno show, dove ad esser padrona indiscussa è stata la musica con una scaletta a dir poco mozzafiato: “Show’s Rollin”, “Seta”, “Come sei veramente”, “Rainbow”, “L’anima vola” e ancora “O forse sei tu”, “Heaven Out of Hell”, “Together”, “Luce (Tramonti a Nord Est)”, “Gli ostacoli del cuore”, “Litoranea”, “Stay”, “No Hero”, e poi la cover di Jeff Buckley, “Hallelujah”, dalla quale è scattata inevitabilmente una standing ovation per l’artista friulana.

Elisa ha infine salutato il suo pubblico con uno dei suoi pezzi, alla quale lei stessa ha dichiarato di esser particolarmente legata: “A modo tuo”, scritta da Luciano Ligabue.

“Il Back to the Future Live Tour 2022” di Elisa proseguirà per tutto il mese di settembre e, dal prossimo mese di ottobre, approderà anche in Europa con quattro date tra Bruxelles, Madrid, Barcellona e Monaco di Baviera.