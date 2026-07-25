di Redazione (Autrice e organizzatrice dell’evento, Critico letterario Maria Capece)

ROCCELLA IONICA – La Kermesse “Lirica d’incanto sotto un manto di stelle” Seconda Edizione 2026 – Poesia in lingua e vernacolo si è svolta sabato 11 luglio ore 21:00 nel medesimo luogo dell’anno precedente ossia “Parco degli Dei” di Roccella Jonica. Il tutto con fervore dentro una strabiliante bellezza di opere ove non solo rallegra l’anima di chi senza distrazioni in ciò si perde, ma al contempo regala un palcoscenico ricco di storia e identità, ove l’evoluzione artistica mette in rilievo la caratteristica dei Miti Greci.

Uno spettacolo alquanto immersivo. Una location quasi surreale creata dalle mani maestre della Scultrice Mariella Costa, che Maria Capece tanto ammira e profondamente ha ringraziato per aver da subito apprezzato e condiviso questo suo progetto poetico, artistico e culturale. Tenendo conto del tema di serata: “Calabria, terra d’amare”, ha ritenuto doveroso dedicare un vivido pensiero a questa regione che, nonostante le tante difficoltà, non smette mai di sorprenderci per la sua forza, valore etico, calorosa ospitalità, per gli artisti, letterati ed esperti sempre attivi e concentrati sull’innovazione e per le significative orme lasciate dai grandi Maestri, sulle quali in punta di piedi osiamo camminare. Orgogliosamente ha anche citato i due magnifici Bronzi di Riace che non solo onorano questa nobile terra del Sud, ma che tra fascino e mistero attirano turismo da ogni angolo geografico.

Tutti i pregevoli Ospiti con la preparazione e competenza hanno omaggiato codesta incantevole fascia calabrese attraverso l’Ode, l’Arte, la Musica, nonché messaggi di sensibilità dentro i quali la visione ottimistica non poteva che essere proiettata ad un futuro di crescita.

Maria Capece, passando ai formali saluti, ha voluto così Ringraziare: la Padrona di casa Mariella Costa Presidente Associazione Culturale “Parco degli Dei” di Roccella Jonica; il Direttore Artistico del “Parco degli Dei” Giuseppe Parisi;il Comune di Roccella Jonica con l’Assessore alla Cultura Rossella Scherl;il Presidente del Club per l’Unesco di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta; Vincenzo Cataldo, Università degli Studi di Catanzaro; il Prof. Giuliano Zucco; l’Artista Armando Quattrone e tutti i Poeti di serata (come da locandina). Per la grafica ha altresì ringraziato Debora Parisi, nonché il fedele Pubblico, che da sempre manifesta autentica gratitudine e… mai per ultimo, il carissimo Conduttore Dott. Domenico Capponi, a cui piacevolmente ha restituito la parola, naturalmente dopo aver invitato tutti con un po’ di leggerezza a godere attimi di felicità sotto quell’infinito “Manto di stelle”.

Copiosi applausi, riconoscimenti e omaggi floreali hanno concluso lo straordinario spettacolo.