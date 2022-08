Roccella si inchina a De Gregori e Venditti (Immagini e Video)

di Antonella Scabellone – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2022

ROCCELLA JONICA- Un duo d’eccezione per una serata magica, che neanche la pioggia è riuscita a rovinare. E cosi’, “Roma Capoccia”, ha concluso, nel migliore dei modi, un concerto attesissimo che ha riempito, ieri sera, fino all’ultimo posto in piedi disponibile, l’Anfiteatro al Castello di Roccella Jonica.

Sul palco andava di scena la musica d’autore di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che, per due ore e mezza, hanno fatto rivivere, alle oltre quattromila persone presenti, accorse da tutta la Calabria, anni e anni di emozioni, interpretando alcuni dei brani piu famosi del loro repertorio e della storia della musica italiana.

Pezzi immortali come La Leva Calcistica della classe 68, Generale, Notte prima degli Esami, Ci vorrebbe un amico, La Storia, Modena, Alice, Rimmel, Titanic, Pablo, La Donna Cannone, Alta Marea, Sempre per Sempre, Buonanotte Fiorellino, Roma Capoccia intervallati da un omaggio al mitico Lucio Dalla e alla sua “Canzone”.

Due artisti molto diversi, De Gregori e Venditti che, eccezionalmente insieme, per una geniale intuizione, in questo tour estivo 2022, sono riusciti a coniugare molto bene le loro diversità, senza comunque confonderle mai; spesso duettando ma, al momento giusto, separandosi, ognuno protagonista, da solo, di canzoni che non avrebbero ammesso intromissioni.

Un poeta, oltre che un cantante, De Gregori, con i suoi brani fuori dal tempo e dallo spazio, un musicista raffinato, improvvisatosi all’occorrenza anche condottiero disinvolto della serata.

Passionale, coinvolgente, trascinatore, eternamente innamorato delle sue radici romane, Venditti, con i suoi brani autobiografici, ma resi immortali dai messaggi universali che trasmettono, colonne sonore di intere generazioni che ancora oggi, con i capelli bianchi, si infiammano, non appena vengono intonate le prime note.

Sarebbe superfluo aggiungere altro a commento di una serata dove ha parlato solo la musica.

Il tour dei due cantanti romani continua, sold out e senza sosta, con prossima tappa la Sicilia, Palermo e Taormina, a partire dal 25 agosto.

IMMAGINI

VIDEO