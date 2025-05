R. & P.

ROCCELLA IONICA – La consigliera del Roccella Jonica sceglie il movimento politico del Consigliere regionale Domenico Giannetta, che dichiara: 《Accolgo con particolare entusiasmo Serena Misiti di cui conosco le qualità umane ed etiche che infonde con straordinaria abnegazione nella propria vita, nella propria professione e nell’impegno civile e politico》.

《È una giovane energica, che ha ricevuto la delega al “progetto strategico Roccella Cura per la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria di prossimità” – aggiunge Giannetta – e che vuole contribuire, in modo sostanziale, alla crescita sociale di Roccella Ionica, un comune di grande bellezza, che però soffre alcune fragilità sulle quali occorre lavorare con attenzione e cura. Il tema della salute non è semplice, in particolare in un contesto segnato dagli sbarchi che, seppure ridotti, sono comunque delicati da gestire, ma la consigliera Mesiti sta assolvendo al proprio mandato amministrativo con una maturità politica sorprendente e particolare amore e senso di responsabilità verso la propria comunità. Questo spirito che la anima nell’impegno quotidiano è la linfa di cui nutrirà il progetto Ogni Giorno Roccella. Che oggi segna solo il suo esordio. Ma che, siamo sicuri, sia l’inizio di un percorso di crescita che ci vedrà uniti al suo fianco》.