Roccella: proseguono senza sosta gli sbarchi

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Non c’è pace per le unita’ della Guardia Costiera che a distanza di 48 ore hanno visto proseguire senza sosta la carovana degli sbarchi. Ieri mattina infatti la segnalazione a circa 100 miglia dalla costa, il salvataggio dopo circa otto ore di navigazione per individuare l’imbarcazione e altre otto ore circa per il trasbordo al Porto di Roccella. Circa una cinquantina sulla banchina, infreddoliti, provati dal lungo viaggio, stremati.

Poi, a 70 miglia dalla costa la seconda imbarcazione, questa volta a bordo circa 90, dopo altre circa sette ore di viaggio sono tutti in salvo.

Abbiamo parlato di numeri, ma dietro questi numeri ci sono le storie di uomini, donne e bambini. Abbiamo descritto da sempre i loro volti, raccontato le loro storie, ci siamo fatti dire quante ore di navigazione, di trasporto prima di imbarcarsi stipati come topi in camion, quanto hanno pagato per un viaggio della speranza che ormai di speranza sembra avere poca. Ma loro per molti restano sempre solo numeri.