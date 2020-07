ROCCELLA: monitoraggio sulla situazione covid dei migranti

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Ancora rassicurazioni da parte del primo cittadino Zito sulla situazione dei 20 migranti presenti nella struttura alberghiera Hotel Miramare, dove cinque al momento sono risultati positivi. Da ciò che emerge dal comunicato stampa n.2 del 12 luglio 2020 diffuso esclusivamente sul sito istituzionale del comune di Roccella Jonica, il sindaco comunica che 《la giornata odierna (ieri per chi legge, ndr) è trascorsa serenamente e senza novità di grande rilievo》.

Zito fa dunque sapere che nella mattinata di ieri i medici dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dell’ASP di Reggio Calabria hanno effettuato il monitoraggio sullo stato di salute dei 20 minori non accompagnati.

《Tutte le visite effettuate – si legge nella nota stampa – hanno confermato l’assenza di sintomi rilevanti per la diagnosi della infezione da COVID 19 in tutti gli ospiti della struttura. Il Comune di Roccella ha concordato con la Direzione Sanitaria dell’ASP l’invio di un bollettino quotidiano sui risultati del monitoraggio sanitario che procederà nei prossimi giorni con cadenza giornaliera. I minori non accompagnati, affidati, secondo quanto previsto dalla legge in materia di sbarchi di immigrati, al Sindaco di Roccella Jonica, hanno poi trascorso la giornata in regime di quarantena obbligatoria presso i locali della struttura alberghiera dove sono ospitati, sotto l’attento controllo di Polizia e Carabinieri. I 5 minori che sono risultati positivi al primo tampone si trovano in isolamento personale, in stanze separate da quelle ove risiedono gli altri adolescenti. Tutti i minori sono assistiti da due interpreti volontari che condividono con loro il regime di quarantena e che si occupano, su base esclusivamente volontaria, di provvedere alla distribuzione di alimenti e bevande agli ospiti della struttura. Per questo il Comune intende ringraziare queste due persone che, al termine di questa delicatissima fase, è giusto siano conosciute da tutta la cittadinanza per lo straordinario contributo che stanno offrendo. Si ribadisce, inoltre, che quanti hanno partecipato alle operazioni di accoglienza, appartenenti alle Forze dell’ordine, volontari, dipendenti del Comune, sono stati posti in regime di quarantena fiduciaria, onde è stata svolta ed è in corso ogni azione finalizzata ad isolare ogni eventuale cluster di contagio. In particolare sono state 6 le ordinanze emesse dal Sindaco di Roccella per soggetti residenti nel territorio comunale. Nei prossimi giorni, secondo i protocolli vigenti, l’autorità sanitaria provvederà a sottoporre i minori risultati positivi al primo tampone di conferma, mentre i militari ed i civili posti in quarantena saranno sottoposti al primo tampone. L’Amministrazione Comunale intende ringraziare vivamente tutti i cittadini e i turisti ospiti a Roccella per la serenità e la serietà con la quale stanno affrontando questa vicenda e per la fiducia che stanno dimostrando nell’operato di tutte le istituzioni impegnate a gestire quanto accaduto》.