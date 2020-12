ROCCELLA Mancato riscaldamento di alcuni plessi scolastici, il consigliere Bruzzese interroga il sindaco

DI SEGUITO IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE RIVOLTA AL SINDACO DI ROCCELLA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO BRUZZESE (PD):

INTERROGAZIONE con pretesa di risposta scritta (art.27 del Regolamento Comunale.

.Da giorni abbiamo molti genitori di bambini e studenti dei plessi scolastici della scuola dell’obbligo, quali plesso di via XXV Aprile, Carrera, Trastevere e Cannolaro, lamentano il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento di detti istitu

Riferiscono che le aule risultano completamente al freddo e gli studenti, le insegnanti e tutto il personale scolastico, sono costretti a rimanere in classe indossando i giubbotti.

In particolare per il plesso della scuola dell’infanzia di via Cannolaro, sembrerebbe che addirittura sia stato posto un sigillo al contatore del gas;

Se ciò fosse vero dimostrerebbe l’interruzione di detta fornitura!

Per i fatti in narrativa esposti,

SI CHIEDE

1) Risulta vero che ad oggi i plessi scolastici sopra riferiti risultano privi di idonei impianti di riscaldamento o non funzionanti?

2) I pagamenti alle forniture di luce e gas risultano quietanzate fino ad oggi?

3)Ove risultasse, ad oggi, il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, quali saranno i modi e i tempi di intervento per ogni singolo plesso scolastico per essere reso idoneo alla ripresa dell’attività didattica?

Si attende, nei tempi previsti dal regolamento consiliare, risposta alla presente interrogazione.

Distinti saluti.

Il Consigliere Comunale

Domenico Bruzzese