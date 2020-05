Roccella: limitazioni lungomare e accesso in spiaggia a orario ridotto e no festivi

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Arriva puntuale l’ordinanza emessa dal sindaco Vittorio Zito, che mira ad evitare il più possibile sovraffollamento e assembramento di persone nella cittadina ionica. <<Ritenuto che l’attrattiva del Lungomare Sisinio Zito e delle spiagge – come si legge nell’ordinanza – possa indurre un numero rilevante di persone a scegliere contemporaneamente quei luoghi, piuttosto che altre aree pure disponibili, per camminate e passeggiate, un rischio significativo e ragionevolmente prevedibile in quei luoghi di un’eccessiva concentrazione di persone, tanto più nel primo periodo di riapertura, quando più forte è la spinta ad uscire dopo un lungo periodo di pesanti limitazioni, rischio che aumenta per evidenti ragioni nei fine settimana e la contemporaneità della riapertura alla libera circolazione in tutta la Regione renderebbe assai difficoltoso, se non impossibile, il monitoraggio e la vigilanza al fine di prevenire e disperdere possibili assembramenti>>.

Pertanto L’Ordinanza Sindacale n. 117 del 04/05/2020 dispone che il Lungomare Sisinio Zito dal 4 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione del primo cittadino, è consentito l’accesso pedonale al Lungomare dalle ore 6.00 e fino alle ore 22.00 con conseguente divieto di accesso nelle ore notturne comprese tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo; è vietato l’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; sono comunque vietati i giochi o sport collettivi o di squadra.

Per quanto riguarda invece l’accesso alla spiaggia dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con conseguente divieto di accesso nelle ore notturne comprese tra le ore 18.00 e le ore 6.00 del giorno successivo ed è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni o divieti finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da covid -19. Dunque l’accesso alle spiagge è vietato nei giorni prefestivi e festivi; è fatto comunque divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone; è fatto comunque obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale come meglio precisato al successivo punto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; sono vietati i giochi o sport collettivi o di squadra; i gestori degli stabilimenti balneari possono sempre accedere nelle loro concessioni per i lavori di manutenzione, come consentito dalle disposizioni Statali e Regionali.