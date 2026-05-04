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ROCCELLA IONICA – La Guardia Costiera di Roccella Jonica ha emanato due nuove ordinanze: la n. 15/2026 e la n. 16/2026 a firma del Capo del Circondario Marittimo Tenente di Vascello (CP) Marco Di Benedetto. Si tratta di due provvedimenti organici che disciplinano le regole di sicurezza per l’utilizzo delle unità da diporto e le formalità connesse all’attività di noleggio e locazione delle unità da diporto nella zona di giurisdizione dell’intero Circondario, che va da Casignana a Monasterace.

Entrambi i provvedimenti si configurano come un aggiornamento di una disciplina già esistente. In particolare, per quanto riguarda le norme di sicurezza sull’utilizzo delle unità da diporto, si è ritenuto necessario adottare un testo unico che potesse offrire ai cittadini, ai fruitori del mare e agli operatori commerciali uno strumento chiaro, organico e di facile consultazione. Negli ultimi anni, infatti, la normativa nazionale di settore è stata interessata da numerose modifiche, con il risultato che le disposizioni locali risultavano frammentate in più atti, rendendone più complessa la comprensione. Il nuovo regolamento delle attività ludico- diportistiche disciplina invece in maniera organica le attività turistico- ricreative svolte con unità da diporto, quali sci nautico, parasailing, banana boat, moto d’acqua, flyboard, SUP, seabob, jet surf, snorkeling trainato oggi sempre più diffuse lungo la costa, definendo limiti di navigazione, distanze di sicurezza dalla costa, dispositivi di sicurezza necessari e prescrizioni operative finalizzate a garantire una convivenza sicura tra bagnanti, diportisti e gli altri utenti del mare, assicurando un utilizzo ordinato e rispettoso degli spazi marittimi.

Il secondo provvedimento interviene invece sulla disciplina delle attività di noleggio e locazione, in questo caso, l’obiettivo è stato da un lato adeguare la normativa seguendo l’evoluzione delle attività turistiche e sportive sempre più diffuse lungo la costa contestualizzandola alla realtà locale del Porto di Roccella Jonica e dall’altro semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per gli operatori del settore. L’iniziativa mira inoltre a favorire condizioni più snelle per gli operatori del comparto, assicurando al contempo un controllo più efficace delle attività svolte in ambito marittimo. In tale contesto, particolare attenzione è rivolta alla corretta applicazione delle norme anche al fine di prevenire e contrastare gli usi impropri delle unità da diporto ai fini commerciali.

Le nuove disposizioni si inseriscono in un più ampio quadro di razionalizzazione e aggiornamento della disciplina vigente, con l’intento di garantire maggiore sicurezza, chiarezza e uniformità applicativa. Il mare della costa jonica e il porto di Roccella rappresentano una risorsa straordinaria del territorio che richiede regole chiare, aggiornate e coerenti con l’evoluzione delle attività che quotidianamente si svolgono sul litorale ha dichiarato il Comandante Di Benedetto.