ROCCELLA JONICA Successo per la sfilata dei tradizionali abiti della Locride

di Simona Masciaga

ROCCELLA JONICA – Fruscii di sete, colori che ricordano l’azzurro del mare, il verde intenso dei boschi di Calabria o il rosso fuoco della passione, ma pur sempre la pudica eleganza, perpetrata nel tempo e nei tempi, dalle vere donne calabresi: una grande femminilità, sensualità al limite della pudicizia ed eleganza semplice ma raffinata.

Ciò abbiamo potuto vivere ed osservare ieri sera presso l’Hotel Kennedy di Roccella Jonica in occasione dell’evento, organizzato dal Club Lions Roccella, in collaborazione con Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica e l’Associazione Comuni della Locride, altresì l’Istituto IPSIA sez. Moda di Siderno.

Una serata, quindi, all’ insegna dell’ eleganza, del buon gusto e della certosina ricerca dei luoghi, dei costumi (aggiungiamo quasi irreperibili o gelosamente custoditi) fortemente voluta e organizzata dal giornalista e membro UNESCO Pasquale Muia’, dall’architetto Maria Caterina Aiello, da Nicodemo Vitetta e dalla stilista Patrizia Papandrea, che ci hanno regalato, in perfetta sinergia, un percorso storico, culturale, emotivo ed emozionante, corredato da spiegazioni ed analisi territoriali, dialettali, storiche e tradizionali al fine di riportare all’attualità il favoloso bagaglio culturale spesso riposto nel dimenticatoio.

Una serata veramente di gala sia per gusto di come presentata, che per lo charme sobrio degli abiti presentati da una ricca argomentazione tenuta da Pasquale Muia’, da Maria Caterina Aiello, da Patrizia Papandrea .

Un profondo ringraziamento alle modelle dell’ IPSIA sez. moda di Siderno e al preside Gaetano Pedullà per la sua grande disponibilità.