ROCCELLA JONICA Strepitoso successo per la tre giorni del “Rocca Blues Festival”

R. & P.

In occasione dei vent’anni dalla prima “Bandiera Blu”, Radio Roccella, ha messo “sul palco” tre giornate di musica del genere “blues” con il nome di ROCCA BLUES FESTIVAL.

Le serate di intrattenimento musicale, hanno concluso una serie di celebrazioni e convegni, che hanno saputo deliziare i “palati acustici”, anche quelli più sopraffini, riscuotendo un ottimo successo tra il folto pubblico presente e quello che ha assistito alle dirette social in live video da tutto il mondo.

La direzione artistica è stata affidata al musicista Ilario Ierace, la presentazione delle serate invece è stata a cura dei nostri speaker e professionisti dello spettacolo, che si sono alternati ogni sera: Manuela Cricelli, Tony L, Nicola Procopio e Tiziana Romeo.

I gruppi protagonisti in queste tre serate sono stati: – BIG SUR; – FRANCO VINCI TRIO; – MARKUS, MINUS AND PETER THE BLIND; – PETER KARP & FRIENDS.

La manifestazione ha avuto luogo nello spazio “Largo colonne Rita Levi Montalcini” nelle date 29-30-31 luglio 2022, dalle ore 21:00 con un DJ set a cura del nostro speaker e producer musicale Tony L e dalle ore 22:00 si è dato il via all’esibizione dei gruppi.

Sicuramente questa manifestazione avrà un seguito negli anni futuri e con grandi artisti del panorama blues internazionale, come il concerto di chiusura, che ha letteralmente “stregato” i presenti.

Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale e a tutti quelli che hanno collaborato attivamente all’evento.

Roccella Jonica, lì 01/08/2022

Il Presidente Massimo Logozzo