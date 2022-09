di Redazione

ROCCELLA JONICA – Il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, questo pomeriggio alle ore 18 sarà al Porto delle Grazie di Roccella Jonica, per incontrare associazioni ed istituzioni impegnate (come riportato nella locandina a corredo del pezzo) “a prestare soccorso a chi sceglie l’Italia per sfuggire dagli orrori della propria terra e trovare una nuova speranza di vita”.