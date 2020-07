Roccella Jonica, il comune rassicura sulle condizioni di salute dei 20 minori sbarcati il 10 luglio

R & P

Il Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadini stranieri di nazionalità pachistana, avvenuto nella tarda serata di giorno 10 luglio 2020, comunica che anche la giornata di oggi,18 luglio 2020, è trascorsa serenamente e senza novità di grande rilievo.

I 20 minori hanno trascorso la giornata in regime di quarantena obbligatoria presso i locali dell’Hotel Miramare di Roccella Jonica, sotto l’attento controllo di Polizia e Carabinieri.

Alle ore 17,30 i minori sono stati sottoposti a visita di controllo da parte dell’autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID19.

Nella giornata di ieri il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha comunicato la fissazione della udienza per l’adottabilità dei minori con contestuale nomina degli avvocati d’ufficio, affidando al Servizio Sociale Comunale il compito di provvedere alla assistenza, vigilanza e sostegno psicologico dei minori.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità lunedì notizierà il Tribunale circa lo stato di isolamento fiduciario dei minori sotto sorveglianza attiva a cura dell’ASP di Reggio Calabria e della conseguente impossibilità all’avvio delle attività di accoglienza integrata che, in ogni caso, sarebbero svolte in altra struttura protetta autorizzata.

Il Comune di Roccella Ionica, nelle more della completa e chiara definizione delle responsabilità e dei compiti che ogni istituzione deve svolgere per la gestione della vicenda in corso, continuerà a garantire ai minori l’assistenza socio sanitaria più idonea alla loro tutela, nel quadro complessivo di assoluta difesa della salute e della incolumità dei cittadini e dei turisti presenti a Roccella.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Zito