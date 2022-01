ROCCELLA JONICA Il Comune aderisce all’iniziativa “La scuola di Internet per tutti”

R. & P.

ll Comune di Roccella Jonica, attraverso l’Area Servizi alla Persona ed alla Comunità, ha aderito al progetto “La scuola di Internet per tutti”, un percorso online gratuito per guidare i cittadini, dipendenti comunali e insegnanti alla scoperta delle opportunità offerte dal digitale e dagli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni: dalle applicazioni per spostarsi in città, alla cybersecurity, fino ai sistemi di pagamento online e ai servizi della pubblica amministrazione.

Si tratta di un progetto formativo promosso da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale ed è realizzato nell’ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale”, sostenuto da istituzioni, aziende e società civile per supportare il processo di digitalizzazione del Paese.

Il modulo rivolto ai cittadini, aperto quindi alla partecipazione di tutti, è strutturato in 4 lezioni da un’ora a settimana che si svolgeranno secondo il seguente programma:



Lezione 1

Io – Cittadino digitale: i servizi della Pubblica Amministrazione e gli strumenti per utilizzarli al meglio: SPID, AppIO, App Poste, CIE-Id;



Lezione 2

Sicurezza digitale: cybersecurity, cyber attack e phishing. Cosa sono e come proteggersi. Le buone pratiche per la sicurezza sui social;



Lezione 3

Pagamenti digitali in sicurezza: home banking, e-commerce e shopping online. La piattaforma di pagamento PagoPA;



Lezione 4

Noi, social: Le piattaforme per comunicare, condividere e dialogare con la PA (WhatsApp, Telegram, IO).



Le lezioni seguiranno il seguente calendario:

27 gennaio ore 16.30 – 17.30

3 febbraio ore 16.30 – 17.30

10 febbraio ore 16.30 – 17.30

17 febbraio ore 16.30 – 17.30.



Per iscriversi, basta seguire le istruzioni indicate al link https://forms.gle/stXpc1U1QWKUw5SF7.