ROCCELLA JONICA Il Comune aderisce alla campagna “Puliamo il mondo”

Il Comune di Roccella Jonica, su impulso dell’Assessorato alle Politiche Ambientali guidato da Fabrizio Chiefari, ha aderito anche quest’anno alla campagna “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da 29 anni da Legambiente con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati e dire no a ogni forma di pregiudizio, barriera e violenza.

Per l’edizione 2021 il Comune jonico ha scelto di adottare la formula “Walk &Clean” per declinare al meglio le finalità dell’iniziativa, associando lo sport alla cittadinanza attiva per la tutela dell’ambiente.

Grazie, infatti, alla collaborazione con l’Asd Calabria Fitwalking ed il suo presidente Fausto Certomà, la giornata ecologica a Roccella si svolgerà in modalità di camminata non competitiva aperta a tutti, durante la quale i partecipanti alterneranno momenti di sport, benessere fisico e socialità alle attività di pulizia di alcune zone del paese, per sensibilizzare all’adozione di comportamenti più attenti e sostenibili, prendendosi cura di spazi e aree del territorio come beni comuni.

La manifestazione, a cui parteciperà anche l’Istituto d’istruzione superiore “P. Mazzone” di Roccella, si svolgerà sabato 23 ottobre 2021 con inizio alle ore 16.30.

Il raduno è previsto in Largo Colonne dove ai volontari sarà consegnato il kit per la pulizia con il gadget della campagna “Puliamo il Mondo” .