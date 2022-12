ROCCELLA JONICA Il 23 dicembre inaugurazione di Parco Giochi e Area Sportiva del Porto delle Grazie

R. & P.

Il Porto delle Grazie si rinnova e si fa ancora più attrattivo.

Dopo varie settimane di lavori, le pinete all’interno dell’approdo jonico – un unicum nel panorama della portualità turistica – sono più belle e fruibili che mai.

Tra la primavera e l’estate di questo anno, infatti, si è completata una manutenzione straordinaria con un ingente lavoro di potatura, pulizia, messa in sicurezza e rinvigorimento del polmone verde del Marina di Roccella.

Nessun porto contiene al suo interno un’area verde così imponente che, a diportisti e visitatori, consente, nei mesi più caldi, di godere di un’ampia zona d’ombra e di fresco e, in ogni tempo, di una terrazza naturale e un ampio panorama sulle imbarcazioni ormeggiate in porto.

Aree verde e naturalistiche che, con l’autunno, sono state attrezzate, oltre che ulteriormente arricchite di più di duecento nuove essenze ed arbusti floreali, per far risplendere e riempire di colori l’approdo roccellese.

Un patrimonio così bello meritava infatti di più.

E si è voluto dare di più anche alla comunità portuale e del territorio. Per farlo, giusto a ridosso del Natale, è arrivato un altro dono che, per qualcuno, senza dubbio, è il dono più bello.

Per i bambini che amano giocare e stare insieme.

E per gli adulti che amano tenersi in forma e fare sport all’aperto.

Venerdì 23 dicembre p.v., a partire dalla ore 10:30, si inaugura il nuovo parco giochi per bambini e la nuova area sportiva del Porto delle Grazie.

Una pineta più piccola, lontana e al riparo dalla viabilità veicolare, è stata destinata alle attività ludiche dei bambini, con un parco giochi, interamente in legno (e, in minima parte, in materiale riciclato e riciclabile), nel segno della massima sostenibilità e della inclusività, dotato com’è di attrezzature accessibili anche ai bambini più svantaggiati.

Una pineta più grande è stata invece impreziosita con diciotto postazioni, pure in legno, e relative attrezzature per l’esercizio fisico, ciascuna munita di una tabella illustrativa in tre lingue, per agevolare e accompagnare gli utenti, al meglio, lungo il percorso fitness.

L’inaugurazione delle nuove aree di verde attrezzato, aperta a tutta la cittadinanza e le famiglie del territorio, vedrà la presenza, autorevole e beneaugurante, del vescovo di Locri e Gerace, monsignor Francesco Oliva, oltre che di numerose autorità della Locride.

A fare gli onori di casa ci saranno il sindaco di Roccella Jonica, dott. Vittorio Zito, numerosi altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e l’amministratore della Società Porto delle Grazie, dott. Fabio Filocamo.

La manifestazione sarà anzitutto una occasione di festa, con animazioni per bambini, dimostrazioni dal vivo del percorso fitness, e un mercatino di prodotti tipici del territorio.

Non mancherà un brindisi per celebrare il momento e scambiarsi gli auguri per le prossime festività.

Tutti benvenuti per una lunga mattinata di gioia e di allegria, dai più piccoli ai più grandi.