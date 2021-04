ROCCELLA JONICA Il 17 aprile arriva la “Carovana della Prevenzione”

R. & P.

Sabato 17 aprile arriverà a Roccella Jonica la “Carovana della Prevenzione”, il progetto nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso da Susan G. Komen Italia insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità.

La pandemia da COVID-19 ha fermato molte delle normali attività di prevenzione, ma i tumori del seno purtroppo continuano a crescere in tutta Italia.

Inoltre, lo stile di vita sedentario che siamo stati costretti a vivere in questi ultimi mesi, avrà ricadute sulla salute nei prossimi mesi ed è per questo che diventa necessario rieducare la popolazione a corretti stili di vita, che includono anche un giusto esercizio fisico.

Per questo, nonostante le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento della pandemia in atto, prosegue anche l’impegno di Komen Italia per promuovere la prevenzione, a partire dalle attività della Carovana della Prevenzione che porta nuove opportunità di prevenzione e di cultura della salute nei luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Grazie alla consolidata collaborazione tra Asd Calabria FitWalking e Susan G. Komen Italia nel promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Roccella, la cittadina jonica ospiterà l’unica tappa in Calabria della Carovana, offrendo attività gratuita di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del seno e delle principali patologie oncologiche femminili, in particolar modo a favore delle donne che, per situazioni di disagio socio-economico, hanno difficoltà ad aderire ai normali protocolli di prevenzione.

La tappa di Roccella si inserisce in un “road tour” organizzato con il sostegno e la collaborazione della “Fondazione Terzo Pilastro Internazionale”, che mira al sostenimento di iniziative di natura sociale volte alla valorizzazione di tematiche come quelle della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale.

Il 17 aprile a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 17.00, in collaborazione con NaturaSi, partner della campagna, saranno effettuate visite senologiche, ginecologiche e consulenze nutrizionali, che potranno essere prenotate direttamente al link https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-Roccella-Jonica/.

Il 18 e 19 aprile dalle ore 9.00 e fino alle ore 17.00, grazie anche al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, sarà possibile eseguire esami diagnostici (mammografia riservata a donne di età compresa tra 40 e 49 anni e di età superiore ai 70 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi; ecografia riservata a donne di età inferiore a 40 anni) e sottoporsi a visita specialistica per la prevenzione dei tumori femminili. Le prestazioni sono limitate nel numero e pertanto è necessario prenotarsi in uno dei seguenti modi:

compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/HS4V2zzU6LiRn8Tk8

telefonando al 3666294026 o allo 0964863324 dalle ore 15 alle ore 19

scrivendo all’indirizzo email politichesociali@roccella.it indicando nome, cognome, data di nascita e data dell’ultima mammografia.

Sarà cura dell’Ufficio Politiche Sociali, poi, dare conferma del giorno e dell’ora della visita.

Gli screening saranno effettuati da personale sanitario specializzato a bordo di unità mobili appositamente attrezzate e dotate di tutti i sistemi necessari per lo svolgimento delle attività in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti Covid – 19.

Roccella Jonica, 13 aprile 2021

L’Amministrazione Comunale