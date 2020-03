Roccella Jonica, emessa ordinanza sulle attività comunali indifferibili

di Redazione

ROCCELLA JONICA- Il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, ha emesso, in data odierna, un’ordinanza per individuare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate.

Di seguito il contenuto dell’allegato A

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Attività di Back Office: gli uffici rimangono CHIUSI al pubblico e svolgono i seguenti servizi· Supporto agli organi istituzionali· Gestione del Personale· Gestione della PEC e della Posta OrdinariaAttività di Front Office: gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile con le seguenti modalità: chiamando allo 0964 84227-8 e scegliendo la guida selezionando Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali – 1 oppure scrivendo a anagrafe@roccella.it, e svolgono i seguenti servizi:

· Il Servizio di anagrafe e di stato civile Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO. Per prenotarsi telefonare allo 0964 84227-8 e seguire la guida selezionando Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali – 1, oppure scrivere vie email a: anagrafe@roccella.it. L’ufficio erogherà esclusivamente i seguenti servizi: Carte Identità rilasciate solo se strettamente necessarie, invitando gli utenti ad avanzare richiesta solo nel caso in cui non si disponga di altro documento di riconoscimento. Matrimoni e unioni civili vengono svolti solo con la presenza dei diretti interessati (sposi e testimoni), in quanto le cerimonie sono vietate. Cittadinanza i giuramenti si effettuano solo su appuntamento, limitando la presenza al solo giurante. Dichiarazioni di nascita solo su appuntamento. Sono regolarmente ricevute denunce di morte, richieste di autorizzazione ai trasporti funebri, richieste di autorizzazioni a sepoltura.· Il Servizio Protocollo rimane aperto al pubblico con la seguente disciplina: l’Ufficio Protocollo non riceverà alcuna comunicazione proveniente da soggetti giuridici che abbiano l’obbligo di comunicare mediante utilizzo di PEC (a titolo di esempio: professionisti, imprese, enti pubblici o privati individuati mediante partita iva, ecc). Dette comunicazioni potranno essere inoltrare ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo protocollo.roccellaionica@asmepec.it. L’attestazione di avvenuta consegna vale come avvenuta protocollazione. Sarà possibile richiedere sempre via pec la comunicazione degli estremi di protocollazione. Le suddette disposizioni valgono anche per le comunicazioni aventi ad oggetto procedimenti propri dell’Area Tecnica ed Urbanistica. Dal 13 marzo al 4 aprile l’Ufficio protocollo sarà aperto al pubblico, per la sola ricezione di comunicazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, dal LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE10.00 ALLE ORE 11.00. Si fa appello ai cittadini e agli utenti di limitare le comunicazioni a quelle caratterizzate da estrema urgenza e che risultano indifferibili. L’accesso agli uffici sarà contingentato in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.

AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZE

Attività di Back Office: gli uffici rimangono CHIUSI al pubblico e svolgono i seguenti serviziGestione del bilancio comunale Liquidazione e pagamento degli stipendiAttività di Front Office: gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile con le seguenti modalità: chiamando allo 0964 84227-8 e scegliendo la guida selezionando Area Programmazione e Finanze – 2 oppure scrivendo a ragioneria@roccella.it e svolgono i seguenti servizi:

· Servizi tributi Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO. Per prenotarsi telefonare allo 0964 84227-8 e seguire la guida selezionando Area Programmazione e Finanze – 2, oppure scrivere vie email a: tributi@roccella.it. L’ufficio erogherà esclusivamente i servizi di assistenza al pubblico per la gestione di pagamenti in scadenza entro il 4 aprile 2020. Ogni altra richiesta dovrà essere respinta.

AREA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Attività di Back Office: gli uffici rimangono CHIUSI al pubblico e svolgono i seguenti servizi:· Liquidazione delle spese e gestione dell’iter amministrativo di realizzazione delle opere pubbliche.· Sono sospese fino al 4 aprile 2020 le attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori al netto di quelle che il Responsabile di Area dovesse ritenere indifferibili per tutelare l’incolumità pubblica.Attività di Front Office: gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile con le seguenti modalità: chiamando allo 0964 84227-8 e scegliendo la guida selezionando Area Infrastrutture e Territorio– 3 oppure scrivendo a urbanisitica@roccella.it e svolgono i seguenti servizi:

· Servizio Urbanistica Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO. Per prenotarsi telefonare allo 0964 84227-8 e seguire la guida selezionando Area Infrastrutture e Territorio – 3, oppure scrivere vie email a: urbanistica@roccella.it. L’ufficio erogherà esclusivamente i servizi di assistenza al pubblico per la gestione di adempimenti in scadenza al 4 aprile. Ogni altra richiesta dovrà essere respinta.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

Attività di Back Office: gli uffici rimangono CHIUSI al pubblico e svolgono i seguenti servizi· Liquidazione delle spese e gestione dell’iter amministrativo di acquisizione di beni e servizi e di ogni altro adempimento in scadenza al 4 aprile.Attività di Front Office: gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile con le seguenti modalità: chiamando allo 0964 84227-8 e scegliendo la guida selezionando Area Servizi alla persona e alla Comunità – 4 oppure scrivendo a politichesociali@roccella.it e svolgono i seguenti servizi:

· Servizio di assistenza alla popolazione. E’ attivato per l’emergenza COVID 19 un servizio di servizio di pronto intervento e di assistenza alla popolazione. Il servizio si attiva chiamando il numero dedicato 3666283741

AREA CONTROLLO DEL TERRITORIO

Attività di Back Office: gli uffici rimangono CHIUSI al pubblico e svolgono i seguenti servizi· Prestazioni minime riguardanti:

o attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;

o attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;

o attività di pronto intervento;

o attività della centrale operativa;

o vigilanza casa municipale;

Attività di Front Office: gli uffici rimangono aperti al pubblico ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 esclusivamente per la segnalazione di necessità connesse alla emergenza Covid 19. E’ attivato per l’emergenza COVID 19 un servizio di pronto intervento e di assistenza alla popolazione. Il servizio si attiva chiamando il numero dedicato 3666283741

CIMITERO COMUNALE

Il Cimitero comunale sarà CHIUSO fino al 4 aprile 2020. E’ garantita la la ricezione delle salme presso il cimitero, ma sono sospese tutte le cerimonie funerarie (art. 2, c. 1, lett. v). E’ consentito accompagnare il feretro in spazio aperto, mantenendo la distanza di almeno 1 metro. Il numero massimo di persone che possono accompagnare il feretro è fissato in 8.

SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE ALLA JONICA MULTISERVIZI SPA

Servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile

Il servizio di fornitura di acqua, deve essere garantito attraverso un numero di personale minimo nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste. Sono sospesi tutti i cantieri che non rivestono carattere di urgenza finalizzati alla erogazione del servizio di acqua potabile.

Servizi di fognatura e di depurazione

Sono sospesi i cantieri ad esclusione degli interventi manutentivi e di rispristino urgente della rete idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;

Servizi di nettezza urbana

Il servizio dovrà essere garantito anche con attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. spazzamento), con ridotto numero di personale e entro gli standard minimi previsti per il servizio.

Servizi di viabilità

Sono sospesi i cantieri, ad esclusione degli interventi manutentivi e di rispristino urgente della rete stradale, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24.

Servizi di illuminazione pubblica

Sono sospesi i cantieri, ad esclusione degli interventi manutentivi e di rispristino urgente rete di illuminazione pubblica, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;