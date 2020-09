ROCCELLA JONICA Domenica la manifestazione “Puliamo il mondo”

R. & P.

L’Amministrazione Comunale di Roccella Jonica, su impulso dell’Assessorato alle Politiche ambientali e Decoro urbano guidato da Fabrizio Chiefari e in sinergia con la società in house “Jonica Multiservizi” e con la società “Porto delle Grazie”, aderisce anche quest’anno a “Puliamo il mondo”, la manifestazione di volontariato ambientale più diffusa sul territorio nazionale e coordinata da Legambiente, quest’anno giunta alla XXVIII edizione.

Per l’occasione il Comune di Roccella Jonica ha organizzato un’iniziativa in tema con le finalità dell’evento che prevede la riqualificazione delle aree verdi del lungomare “Sisinio Zito” nel tratto a nord.



L’appuntamento è in programma domenica 27 settembre 2020 a partire dalle ore 10.30, con raduno presso l’area Fitness, dove gli amministratori, insieme al personale della “Jonica Multiservizi” e della “Porto delle Grazie” e ai volontari e cittadini che vorranno dare il proprio contributo all’iniziativa ambientalista, si ritroveranno per prendersi cura degli spazi verdi della via Marina attraverso attività di pulizia straordinaria, piantumazione di alberelli e siepi e altre opere di abbellimento.



Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza saranno osservate misure organizzative volte a prevenire la diffusione del Covid-19 come l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento.