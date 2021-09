ROCCELLA JONICA Domani la conferenza stampa di presentazione delle Giornate Nazionali dei Castelli

di Redazione

ROCCELLA JONICA – Si terrà domani mattina, venerdì 17 settembre alle ore 10,30 nella ex Chiesa Matrice del Castello Carafa, la conferenza stampa di presentazione delle Giornate Nazionali dei Castelli che per la Calabria vedranno protagonista la Cittadella fortificata, il Castello e il Palazzo Carafa, con visite guidate ed altre iniziative in programma domenica 26 settembre.

Programma definitivo delle Giornate Nazionali dei Castelli ‘21 in Calabria a Roccella Jonica (RC)

Al mattino:

Ore 10,30 Ritrovo presso il Teatro al Castello; percorso guidato intorno alle mura della città con visione delle fortificazioni e del castello dal basso*.

Ore 11,15 Raduno dei partecipanti nella Platea major de La Roccella, situata davanti al Palazzo Carafa; ingresso nella ex Chiesa Matrice San Nicola di Bari (adiacente al Palazzo Carafa) per ascoltare la storia della Cittadella, della Chiesa e del Palazzo e la descrizione del sito; sarà proiettato il filmato realizzato per l’occasione per introdurre alla visita del castello.

Ore 12,00 Visita guidata del Palazzo fortificato Carafa.

* In alternativa si può raggiungere direttamente la Platea Major nella Città antica, situata davanti al Palazzo Carafa.

Nel pomeriggio:

Ore 17,30 Ritrovo avanti la ex Chiesa Matrice di S. Nicola di Bari e a seguire:

Presentazione del volume dell’Istituto

Italiano dei Castelli:

“Architetture fortificate nel paesaggio agrario della Calabria – Percorsi di conoscenza e valorizzazione”, a cura di Francesca Martorano.

Saluta Sindaco di Roccella Jonica Dr. Vittorio Zito

Introduce Il Presidente della Sezione Calabria dell’Istituto Italiano dei Castelli Dr. Domenico Zerbi

Relaziona Prof. Ing. Eugenio Magnano di San Lio, Università di Catania

Conclude Dott.ssa Marilisa Morrone, coautrice del volume.

Possibilità di visite guidate al sito dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con inizio ogni ora.

Sarà anche possibile, per chi vorrà, visitare l’area della Torre di Pizzofalcone (già Castello di Monte Falcone) raggiungibile attraverso una scalinata dalla via Città, strada d’accesso alla Cittadella.