Roccella Jonica, addio ad Alfredo Fragomeli. Il Comandante dei Vigili è la terza vittima dell’incidente di Riace

di Simona Ansani

ROCCELLA JONICA- Sgomento, tristezza e tanta rabbia per come sono andate le cose anche per il Comandante dei Vigili di Roccella Jonica, ALFREDO FRAGOMELI, che purtroppo è deceduto ieri sera, a un mese dal terribile incidente avvenuto a Riace in cui persero la vita il Carabiniere Silvestro Romeo e la moglie Giusy Bruzzese.

Ha lottato con tutte le sue forze Alfredo, ricoverato da fine agosto presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni di salute, a causa di fratture ed emorragie interne, erano apparse da subito molto gravi subito dopo l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto quando, in sella alla propria moto, stava transitando nel comune di Riace.

Chi voleva bene ad Alfredo e alla sua famiglia in questo ultimo mese si è sempre stretto in preghiera con la speranza nel cuore che tutto potesse risolversi per il meglio. Ma non è andata così, purtroppo, nonostante all’inizio sembrava ci fossero segnali di ripresa.. Alfredo non vestirà più la divisa da Comandante dei Vigili che amava così tanto e che indossava con orgoglio e onestà e con un senso ligio del dovere. Non lo vedremo scendere da Viale XXV Aprile con il suo sorriso e gli occhi pieni di gioia, e a volte con la testa china perché Alfredo, oltre ad essere un grande compagnone, era un ragazzo anche timido ed educato, garbato e dai sani principi, un ragazzo quasi di altri tempi, che difficilmente potrà essere dimenticato.

Tutta la redazione di Lente Locale si stringe al dolore della famiglia, della moglie Daniela e della sua adorata figlia Giulia che amava più di ogni cosa al mondo. Ognuno di noi porta nel cuore un piccolo ricordo di Lui, perché siamo stati amici, colleghi, visto che Alfredo, prima di essere un Comandante, è stato un avvocato, un animalista, partecipando anche al mio programma televisivo Qua La Zampa, dando consigli legali utili per gli amanti e non degli animali.

La comunità di Roccella Jonica oggi piange e con Lei tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ciao Alfredo grazie per tutto quello che hai condiviso con noi, ti porteremo sempre nel cuore.