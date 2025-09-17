REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2025
ROCCELLA J.ca – Una moltitudine di persone si è recata al Porto delle Grazie per salutare l’arrivo della BRUCALIFFO, l’imbarcazione che dopo una breve sosta partirà alla volta di GAZA, con la FREEDOM FLOTILLA ITALIA, per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese assediata dalla violenza israeliana.
Mimmo Lucano, Sindaco di Riace gemellata con Gaza, nell’intervista in coda al Video, auspica di poter presto recarsi dal Papa per esortarlo a fare un viaggio assieme a GAZA, “la sua voce sarà senz’altro ascoltata in tutto il mondo”.
