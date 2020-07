ROCCELLA J.ca – Riparte in grande stile la XXIX Stagione Teatrale della Locride (REPORTAGE ESCLUSIVO)

di Antonella Scabellone – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2020

ROCCELLA J.ca – Riparte, in grande stile, la XXIX Stagione Teatrale della Locride del Centro Teatrale Meridionale diretto da Domenico Pantano.

Ieri sera, nella splendida location del Teatro al Castello di Roccella Jonica, si è esibito il musicista Nello Salza, denominato dai critici “La Tromba del Cinema” per le sue innumerevoli partecipazioni, nell’arco di una carriera ultratrentennale, come prima tromba solisita, alle colonne sonore dei film capolavoro del cinema mondiale.

Una serata di forti emozioni interamente dedicata al grande e indimenticabile compositore Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio a Roma.

Una ripartenza non facile quella della Stagione Teatrale, bruscamente interrotta nel mese di marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, resa possibile grazie all’impegno e alla passione del direttore artistico Domenico Pantano, che ha trovato il gradimento del pubblico, accorso numeroso, per partecipare, ieri sera, alla prima di una lunga serie di appuntamenti che faranno tappa da ora, e per tutto il mese di agosto, in vari comuni della Locride.

In scena con Sanza, che ha interpretato le colonne sonore più famose di Morricone, da “C’era Una Volta in America”, a “Nuovo Cinema Paradiso”, “Per un Pugno di Dollari”, solo per citarne alcune, i musicisti Vincenzo Romano, Salvatore Casaluce, David Medina e Gianfranco Romano.



