ROCCELLA J.ca Porto delle Grazie – “Oggi per me è una giornata meravigliosa, sono particolarmente emozionato come uomo e come giudice. Questo è un tavolo particolare che rappresenta quello che si può fare come società civile per fare in modo che i detenuti non siano degli scarti da dimenticare, ma una risorsa da utilizzare nell’interesse della collettività, nonostante il loro errore.” Questa è l’emozionante introduzione fatta dal dott. Fulvio Accurso, Presidente del Tribunale di Locri alla conferenza stampa tenutasi al Porto delle Grazie in occasione della presentazione degli esiti del progetto “Pro.Me.: profeti di speranza, mendicanti di riconciliazione“.

Le immagini e il video dei momenti salienti della conferenza stampa, realizzati dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

