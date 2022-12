ROCCELLA J.ca – La tavola rotonda “MIGRANTI” con gli interventi integrali del Questore e del Prefetto di RC (VIDEO ESCLUSIVO)

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2022

ROCCELLA J.ca – Si è tenuta presso il Convento dei Minimi, una importante tavola rotonda sul tema “MIGRANTI” trattando: il soccorso ai migranti nella rotta del Mediterraneo centrale, l’esperienza del sistema di primo soccorso coordinato dalla Prefettura Reggio Calabria; garanzia dei diritti per i migranti e tutela dell’ordine pubblico; il sistema di intervento del Reparto Aeronavale della Guardia diFinanza nonché gli Strumenti giuridici e approcci etici per una effettiva tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Alcune immagini e il video realizzato dal nostro Enzo Lacopo con gli interventi integrali di Bruno Megale, Questore di Reggio Calabria e quello conclusivo di Massimo Mariani, Prefetto di Reggio Calabria.

Video