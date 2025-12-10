SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025
ROCCELLA J.ca – Presso il Centro Studi Elisa Scali si è tenuto un partecipatissimo incontro, dove è stata manifestata la solidarietà verso il popolo palestinese, evento organizzato dal Coordinamento Locride per la Palestina.
In collegamento da remoto è intervenuta Chiara Cruciati, Vicedirettrice de “Il Manifesto”; in sede Nando Primerano della Brucaliffo (Freedom Flotilla Italia) ed Emanuele Femia, Sumud Flotilla:
E’ seguito un dibattito dove i presenti hanno espresso il loro pensiero, decidendo anche di continuare con tali momenti di aggregazione, testimonianze e scambio di idee.
Hanno relazionato Carlo Piscioneri, (Coordinamento Locride per la Palestina) e Angelo Nizza, responsabile “Filosofia Roccella Scholè“.
Immagini e video con le testimonianze.
Lascia un commento