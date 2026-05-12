REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2026

ROCCELLA J.ca – In 246 e da 5 Regioni (Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria) sono stati i centauri che hanno partecipato all’8° Motoraduno MC Magna Grecia Locri.

Nella prima giornata si è fatta l’escursione al suggestivo Santuario di Monte Stella, situato sul monte omonimo nel territorio del comune di Pazzano (RC), dove Don Enzo Chiodo, ha narrato ai presenti la cronistoria della grotta di Monte Stella, sede di culto mariano.

Nella seconda giornata invece il tour si è spostato di qualche chilometro dal posto di partenza, ingresso Porto delle Grazie, per andare a visitare le Cantine F.lli Lavorata, nel comune di Roccella J.ca, dove uno dei fratelli ha descritto sapientemente tutto quello che c’è da sapere per produrre un vino di qualità.

Immagini e Video realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

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